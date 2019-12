Adam Olsen nommé chef intérimaire du Parti vert de la Colombie-Britannique

Le député provincial de Saanich North et des Îles remplacera Andrew Weaver, ancien chef du parti qui a annoncé sa démission en octobre.

La course à la chefferie du parti doit avoir lieu du 15 au 26 juin 2020. Adam Olsen occupera son poste jusqu’au 27 juin prochain.

Un vote ouvert à tous

Tous les Britanno-colombiens âgés de 16 ans et plus auront le droit de prendre part au vote du nouveau chef du parti s'ils le désirent, affirme le parti par voie de communiqué, qu'ils soient membres du parti ou non.

« Nous espérons que la course à la chefferie du parti de 2020 soit une occasion de prendre part à un processus démocratique important », ajoute le parti dans son communiqué, « pour ceux qui seraient autrement non intéressés, désavantagés, ou exclus ».

Le vote aura lieu en ligne et par voie téléphoniques pour ceux qui n'ont pas accès à Internet.

L'entente avec le NPD ne changera pas

Plusieurs personnes auraient sondé le chef intérimaire sur l’avenir de la coalition entre son parti et le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Colombie-Britannique.

Je crois qu’il est important de souligner que l’entente entre [les deux partis] est le document que tous les membres des deux caucus ont signé , explique-t-il.

Selon lui, son changement de poste ne changerait pas la nature de cette entente.