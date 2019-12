Le foyer de Bellevue se porte bien

Le foyer pour personnes âgées de Saint-Isidore de Bellevue, qui était menacé de fermeture, a renversé la vapeur et se porte bien. L’établissement a accueilli son 16 e résident le mois dernier.

« Les résidents sont soulagés. Tout le monde est heureux », affirme la gérante du foyer, Janelle Struder. Elle ajoute que ses efforts publicitaires ont permis d’attirer des résidents.

Le foyer fransaskois faisait face à des difficultés financières dues à un manque de résidents pendant plus d’un an et plusieurs craignaient sa fermeture.

Ouvert en 2004, l'établissement est un socle pour cette communauté fransaskoise, située à 107 km au nord de Saskatoon.

C'est l’un des seuls centres pour personnes âgées francophones en Saskatchewan.

Les frais d'exploitation de la résidence s'élèvent à environ 24 000 $ par mois, et chaque résident paie environ 2000 $ par mois.

Le foyer peut accueillir 18 résidents depuis de récentes rénovations. Janelle Struder précise que l’établissement peut accueillir deux autres résidents