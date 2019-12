Une crèche en réalité virtuelle, le compromis d’Edmonton

« C’est une crèche immersive qui, à certains égards, nous en donne beaucoup plus que la traditionnelle crèche extérieure », s’enthousiasme John Dowds, l’aumônier de la Ville. « Si ma mémoire est bonne, ajoute-t-il, c’est la première fois que les cantiques de Noël sont intégrés à la crèche et, chose certaine, c’est la toute première fois que la lecture de versets bibliques fait partie de l’expérience ».

Pour profiter du spectacle, il faut télécharger l’application mobile CEARCity of Edmonton Augmented Reality , City of Edmonton Augmented Reality, et scanner un code-barre affiché dans le hall de l’hôtel de ville.

La crèche est morte, vive la crèche

Edmonton a mis un terme à la longue tradition de la crèche extérieure grandeur nature en 2017. Son remplacement, une petite crèche intérieure, avait déplu à certaines communautés chrétiennes. Ensemble, elles avaient demandé au maire le retour de l’enfant Jésus en fibre de verre sur la place Churchill, dès que les travaux en cours y seraient terminés.

Chaque année, pendant plus de 40 ans, une scène extérieure de la nativité grandeur nature a trôné sur la place Churchill au coeur du centre-ville d'Edmonton. Photo : Lincoln Ho

Cependant, les personnages, usés par leur exposition au rude hiver albertain, avaient besoin d’une cure de rajeunissement, explique l’aumônier. C’était au tour des rois mages d’avoir besoin d’amour.

La possible restauration de la crèche a provoqué à la Ville une réflexion sur la prédominance de la chrétienté dans une ville toujours plus diversifiée. « Il fallait trouver une façon de respecter et d’inclure, bien sûr, la tradition chrétienne, tout en respectant et en incluant en même temps les autres traditions », se rappelle-t-il.



Après avoir envisagé de créer une projection multimédia de la naissance du Christ, fruit d'un partenariat avec des étudiants de NAITNorthern Alberta Institute of Technology , la Ville a plutôt opté pour développer une application mobile et utiliser la réalité virtuelle pour bâtir une crèche.

Le rite zoroastre des Haft Sin

L’application CEARCity of Edmonton Augmented Reality , qui peut être téléchargée gratuitement dans la section « jeux » du magasin d'applications Google Play, n’est pas uniquement consacrée à la foi chrétienne.

Au total, dix religions y sont présentées par leur symbole traditionnel, la croix en tête de liste. La Ville espère bientôt rendre disponible en réalité virtuelle des scènes propres aux célébrations marquantes de chacune d’entre elles.

Sous l’onglet Islam, on trouve par exemple une brève description de l’Aïd al-Adha, importante fête religieuse soulignant le sacrifice d’Abraham. La réalité virtuelle viendra ultérieurement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une dizaine de traditions religieuses ont leur place sur l'application CEAD dont l'hindouisme et l'islam, mais aussi le zoroastrisme et l'eckankar. Photo : Google Play Store (capture d’écran)

La Ville d’Edmonton a aussi pris soin de réserver une section distincte pour la foi zoroastre, religion monothéiste encore plus vieille que le judaïsme. Même si à peine quelques centaines de Canadiens la pratiquent encore, selon le dernier recensement dans lequel Statistiques Canada posait la question, l’application explique ce qu’est « Navroz, la nouvelle année, célébrée le 21 mars de chaque année », décrivant le rite unique des Haft Sin.

Enfin, la ville consacre aussi une partie de son application mobile, au même titre que le christianisme, à Eckankar, un culte né aux États-Unis dans les années 1960 d’après les visions mystiques d’un gourou du Wisconsin.

Des chefs religieux chrétiens de la capitale albertaine appellent toujours au retour de la crèche extérieure.

Avec les informations de Thandiwe Konguavi