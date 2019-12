Mort suspecte d’un Néo-Brunswickois de 16 ans

La GRC Gendarmerie royale du Canada mène une enquête pour homicide relativement à la mort de l’adolescent de 16 ans, a déclaré la police dans un communiqué de presse vendredi après-midi.

Des policiers ont trouvé le corps de l’adolescent dans sa demeure de la rue Orchard Crescent à Picadilly dans le compté de Kings, vers 21 h 30, mercredi.

Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur.

La police continue d'enquêter sur les circonstances qui ont mené à son décès.

Le 20 décembre, un mandat de perquisition a été exécuté dans la résidence de la rue Orchard Crescent.

L'identité de Michael Kraszewski a été confirmée plus tôt dans la journée par Zoë Watson, la surintendante du District scolaire anglophone Sud. Le district a appris la mort de l'élève en milieu de matinée, jeudi, a-t-elle rapporté.

Michael avait beaucoup d'amis à l'école, et certains de ces élèves ont été récupérés par leurs parents , a-t-elle dit.

Des conseillers en orientation et cinq membres de l'équipe des enfants et des jeunes du gouvernement provincial étaient à l'école secondaire jeudi et vendredi pour offrir du soutien, a souligné Mme Watson.

Selon la caporale Jullie Rogers-Marsh, une autopsie devrait être effectuée vendredi pour déterminer la cause du décès.

Avec les informations de CBC