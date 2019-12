La philanthropie des entreprises estriennes

Vendredi dernier, 2275 foyers sherbrookois ont reçu un panier de l’espoir de la Fondation Rock-Guertin. Des paniers de denrées confectionnés à parts égales avec les dons de la communauté et grâce à des partenariats avec des entreprises de la région.

Des collaborations de longue date

Depuis ses tout débuts, la Fondation Rock Guertin peut compter sur la Boulangerie Georges pour nourrir les familles les moins bien nanties pendant le temps des Fêtes. Un partenariat qui remonte aussi loin que la mémoire du président de l’entreprise, Luc Fortier, qui oeuvre dans l’entreprise familiale depuis plus de 40 ans.

C’est des traditions de Noël, mais c’est des traditions d’entreprises.On pense que notre entreprise a une clientèle locale, régionale, sherbrookoise. Que notre clientèle soit aisée ou à certains moments en difficulté, on est toujours heureux de participer à certains égards, à certains moments , explique le président de la Boulangerie Georges, Luc Fortier.

Cette année, la boulangerie a livré 2 850 pains à la Fondation Rock-Guertin qu’elle lui vend au coût de production.

Un autre partenariat de longue date est celui qui unit la Laiterie Coaticook et Les Producteurs de lait de l’Estrie. Depuis une douzaine d’années, les producteurs fournissent une grande quantité de lait à la Laiterie Coaticook qui fabrique par la suite des blocs de 320 g de fromage cheddar. Les 2850 blocs de fromage sont ensuite livrés frais, ils arrivent d’ailleurs encore chaud dans l’entrepôt de la Fondation.

Ça fait partie des valeurs de l’entreprise de donner, de donner au suivant. On est choyé, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Renée Fillion, directrice ventes et marketing à la Laiterie Coaticook

La Laiterie Coaticook se fait un point d’honneur à ce que la qualité des produits donnés soit irréprochable. Ce n'est pas parce que c’est un produit qu’on donne qu’il faut que ça soit un produit différent. C’est exactement le même produit que le consommateur retrouve en épicerie , soutient la directrice ventes et marketing à la Laiterie Coaticook, Renée Fillion.

La Fromagerie Coaticook, en partenariat avec Les Producteurs de lait de l'Estrie, donne 2850 blocs de fromage à la Fondation Rock-Guertin pour ses paniers de l'espoir. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Des entreprises discrètes

À une époque où le marketing et l’image de marque sont des éléments importants, ces entreprises demeurent sous le radar, ne publicisant pas leurs actes de bienveillance envers leur communauté. Je ne crois pas que c’est nécessaire. Ceux qui reçoivent nos produits, ils l’apprécient et je pense que c’est correct comme ça , explique Luc Fortier, propriétaire de la Boulangerie Georges.

Même son de cloche du côté de la Laiterie Coaticook. Renée Fillion et son équipe sont plutôt effacées: Effectivement, on n’en parle pas. On est une compagnie qui est plus discrète, on fait nos affaires tranquillement et on ne veut pas se faire de capital sur des causes .

Les deux entreprises ne s’en cachent pas, elles sont déjà fortement sollicitées par diverses causes. Elles craignent aussi qu’en vantant leur générosité elles reçoivent trop de demandes auxquelles elles ne pourraient pas répondre.