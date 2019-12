Discours haineux : Ottawa prêt à sanctionner les plateformes numériques en cas d’inaction

On veut une plus grande responsabilisation des géants du web , explique le nouveau membre du Cabinet de Justin Trudeau, au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

Concrètement, Ottawa veut exiger que toutes les plateformes éliminent le contenu illégal, y compris le discours haineux, dans les 24 heures, sous peine de sanctions importantes . Cette volonté figure dans la lettre de mandat remise par Justin Trudeau au député montréalais, élu en octobre dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie.

Les messages visant la radicalisation, l’incitation à la violence, l’exploitation des enfants, ainsi que la création ou la diffusion de propagande terroriste sont aussi dans la mire du gouvernement fédéral.

Cette initiative pourrait prendre la forme d’une loi ou de règlements, confie Steven Guilbeault, qui assure avoir déjà eu l’occasion d’aborder ces sujets avec des élus européens, peu avant son arrivée sur la scène politique, lors de l’écriture de son dernier livre, Le bon, la brute et le truand.

Aucun échéancier n’est cependant avancé pour le moment. C’est une préoccupation du gouvernement et il faut se faire un plan de match. L'idée n'est pas de réinventer la roue. On va regarder ce que d'autres font et il faudra l'adapter à notre réalité , assure-t-il.

Facebook prête à discuter avec Ottawa Contacté par Radio-Canada, Facebook dit accueillir de manière favorable la possibilité d’en discuter avec les décideurs politiques canadiens. Nous partageons le désir du gouvernement d’assurer la sécurité des gens et d'agir de manière proactive sur les contenus qui enfreignent nos standards de la communauté lorsque nous en prenons connaissance , commente Erin Taylor, porte-parole de l'entreprise américaine. Ces nouveaux règlements devraient protéger la population tout en soutenant l’innovation, l’économie numérique et la liberté d’expression , ajoute-t-elle, en parlant d' enjeux complexes . Twitter, de son côté, n'a pas voulu émettre de commentaires.

Des sanctions « probablement » d’ordre financier

L’Europe, sur ce sujet, a déjà pris les devants. Depuis plusieurs années, l’Union européenne (UE) hausse le ton contre ces plateformes de médias sociaux et leur enjoint d’agir rapidement pour éliminer, notamment, les contenus haineux.

Le Parlement européen avait également convié, en mai 2018, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, pour venir s’expliquer concernant une massive fuite de données personnelles.

Ce volet de la protection des données fait également partie de la mission du ministre Guilbeault, tout comme la création d’une taxe de 3 % visant les géants du web.

Désormais, affirme-t-il, le Canada doit lui aussi aller de l’avant. Et ce, avec ou sans la coopération d’autres pays, comme les États-Unis. Est-ce qu’on va s’entendre avec tout le monde? Je ne sais pas. Est-ce qu’il faut s’entendre avec tout le monde pour agir? Je ne pense pas , clame-t-il.

Les sanctions envisagées à ce jour seront probablement d'ordre financier, confirme le député libéral.

Jusqu’à maintenant, les grands réseaux n’ont pas été aptes à répondre adéquatement et ce n’est pas faute de leur avoir demandé. Après l’étape du volontarisme, il y a l’étape réglementaire ou législative. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Des entreprises comme Facebook, Twitter ou YouTube ont pourtant déjà annoncé leur intention d’agir. Je ne dirai pas que c’est de la poudre aux yeux, mais c’est insuffisant , répond le ministre.

Des statistiques présentées par l’Union européenne ont quant à elles démontré qu’en 2018, le contenu haineux avait été éliminé en moyenne dans 72 % des cas. Un chiffre en nette progression par rapport aux années précédentes.

Des consultations à venir Avec cette mesure, le ministre Steven Guilbeault espère obtenir l’appui de l’ensemble des partis fédéraux, qu’il compte consulter dans l’élaboration de cette action canadienne. D’autres ministères, sur le plan de l’innovation et de la justice, seront également concernés, et des discussions avec des experts auront lieu, précise-t-il.

L'idée d'interdire l'anonymat sera explorée

Cette intention est saluée par la députée québécoise Christine Labrie. Cette dernière a récemment dénoncé l’intimidation numérique envers les femmes à l’Assemblée nationale, avant de porter plainte à la suite de messages haineux reçus sur les médias sociaux.

L’élue de Québec solidaire reste cependant perplexe quant à l’application d’une telle mesure, notamment lorsque ces messages sont envoyés en privé. Ce qui est le cas la plupart du temps, précise-t-elle. Je vois mal comment Facebook ou Twitter pourraient agir , avance la députée de Sherbrooke, en disant espérer des actions à la source .

Il faut responsabiliser les plateformes, mais aussi les auteurs [de ces messages]. Il faut des conséquences pour eux , poursuit-elle, en évoquant aussi le fléau de l’anonymat.

En début d’année, des députés français avaient d’ailleurs émis l’idée de forcer Twitter à rendre l’identification obligatoire. Interrogé par Radio-Canada, le gouvernement Trudeau n'avait pas fermé la porte, mais réclamait une collaboration des acteurs du web.

On va explorer cette piste , souligne Steven Guilbeault, tout en indiquant qu'une campagne de sensibilisation et d'information pourrait être mise en place.

De façon générale, les personnes les plus irrespectueuses écrivent de manière anonyme. Personne dans la rue ne m’a jamais dit qu’il haïssait ma face. Steven Guibeault, ministre du Patrimoine canadien

Si seulement un pays le demande, il faut oublier ça , réagit l’expert en médias numériques, Bruno Guglielminetti. En revanche, si l’Europe et le Canada font front commun, on parle d’un grand marché , ajoute-t-il.

Globalement, résume Nadia Seraiocco, chargée de cours à l’École des médias de l’UQAM, les gouvernements doivent faire preuve de fermeté face à ces plateformes numériques.