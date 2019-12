L'organisme Le Pivot distribue ses paniers de Noël

Lucie Evers admet que ce panier fera une bien grande différence pour elle. Depuis plusieurs années, l'organisme communautaire Le Pivot permet à cette chauffeuse d'autobus de faire son épicerie à un coût plus raisonnable. Elle fait une visite dans les locaux de l'organisme toutes les deux semaines pour repartir avec tout l'essentiel.

Ça nous donne bien moins de stress parce qu'à l'épicerie ça coûte cher en citronnelle , raconte la dame qui gagne sa vie au salaire minimum.

Tu ouvres le frigidaire puis tu te dis : ''oh wow j'ai tout ça!'', donc je peux inviter un ami!'' se réjouit-elle.

Lucie Evers figure sur la liste des chanceux que l'organisme Le Pivot parvient à aider. Une quinzaine de ménages sont toujours dans l'attente de recevoir une aide alimentaire.

Les besoins sont énormes, explique la coordonnatrice à la vie communautaire pour Le Pivot, Martine Guy. En plus de nos distributions alimentaires régulières, on fait aussi beaucoup de dépannage alimentaire. La semaine dernière, on en a fait 5 en 2 jours. C'est énorme.

L'organisme peut heureusement compter sur l'appui de généreux donateurs et une armée de bénévoles.

On a des gens qui tout au long de l'année font des paniers de Noël. Deux semaines avant Noël, ils nous appellent et nous disent de venir les chercher , raconte la coordonnatrice.

Ces gens sont des bénédictions pour nous autres , résume le plus simplement Martine Guy au sujet de ces donateurs.

Le bénévole François Lessard profite de sa retraite pour prêter main-forte à l'organisme Le Pivot. Entouré de 235 autres bénévoles, il dit beaucoup tirer de cette expérience.

Non seulement on leur donne, mais ils nous rapportent beaucoup aussi, raconte ce dernier. Quand on part d'ici, on est crinqué. On vient chercher un paquet d'énergie puis ça nous aligne pour le reste de la semaine.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand