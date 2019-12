La CCN lance un nouvel appel d'offres pour l'étude sur un 6e lien

Le maire estimait que la CCNCommission de la capitale nationale devrait, avant de lancer cette démarche, consulter ses partenaires, les deux sociétés de transport qui relèvent des deux villes. C'est ce qui a été fait.

Je suis content. Ce qui change beaucoup, c'est que les villes, au lieu d'être des parties intéressées, sont carrément des partenaires de l'exercice du début à la fin , explique M. Pedneaud-Jobin.

La firme retenue devra conseiller la CCNCommission de la capitale nationale dans le développement d'un plan stratégique qui orientera d'importantes décisions en matière de transport durable entre les deux rives pour les trois prochaines décennies, de même qu'établir des priorités claires afin de diminuer la congestion routière.

J'imagine que ça va être une combinaison d’infrastructures, mais aussi des moyens d'encourager les gens de prendre le transport en commun et les moyens actifs , entrevoit Tobi Nussbaum, le premier dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale .

Il va sans dire que la construction potentielle d'un sixième pont interprovincial pour relier Ottawa et Gatineau sera au cœur de l'étude en question. Maxime Pedneaud-Jobin, ouvertement réticent à l'idée d'un tel projet par le passé, affirme qu'il se pliera aux recommandations des experts.

Si l'étude nous dit que ça prend un 6e lien, on le fera, mais on sera arrivé là ensemble, et on s'assurera qu'il est à la bonne place en fonction des intérêts des deux rives.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau