Après 50 ans d’existence, qu’est-ce qui définit les Canucks?

L'identité d'une équipe de hockey se bâtit au fil des ans avec des victoires, des joueurs spectaculaires et des moments marquants qui restent gravés dans la mémoire collective. Après 50 ans d’existence, qu'est-ce qui définit l'identité des Canucks?

Au cours des cinq dernières décennies, les partisans de l’équipe vancouvéroise en ont vu de toutes les couleurs.

L’équipe a changé de logos et d'uniformes à treize reprises, passant du bâton de hockey sur chandail bleu au flamboyant grand V orange et jaune, puis ils ont opté dans les années 1990 pour le patin volant doré sur chandail noir.

Un reportage de Geneviève Lasalle et Alexandre Lamic

Aujourd’hui âgé de 83 ans, le premier capitaine, Orland Kurtenbach, est heureux que les Canucks de Vancouver soient revenus à leurs couleurs originales. Quand je pense aux Canucks, je pense aux couleurs de la côte ouest, à l’épaulard à l'avant et aux couleurs bleu, blanc et vert , dit-il.

Pour certains analystes sportifs, autant de changements laissent transparaitre les tumultes qu'a connus l'équipe au fil des ans.

Les Canucks ont souvent utilisé les chandails pour projeter l'image d’une équipe reconstruite sur la glace : nouveaux joueurs, nouvel entraîneur, nouveau logo , note l'observateur Alex Blair.

À l'occasion du 50e anniversaire, les joueurs des Canucks portent des chandails «rétro» lors de match à domicile. Photo : Rich Lam/Darryl Dyck

Après des années où tous ces changements semblaient commodément oubliés , l’organisation semble aujourd’hui, en cette année de festivité, apprécier cette particularité de son identité, observe-t-il.

Antoine Roussel, qui évolue au sein de l’équipe depuis deux ans, croit qu'elle appartient à l’histoire de la formation sportive. J’aime quand on porte les chandails rétro, ils font partie de notre culture et il faut l’embrasser.

Frôler la Coupe

Depuis son intégration dans la LNH en 1970, des joueurs de renoms ont fait vibrer Vancouver. Parmi les favoris des partisans, on note Pavel Bure surnommé le « Russian Rocket », le Capitaine Trevor Linden, le gardien montréalais Roberto Luongo et les frères Daniel et Henrick Sedin. Ce dernier détient le record pour le nombre de points dans l'histoire de l'équipe.

Roberto Luongo était gardien de but lorsque les Canucks accèdent pour la troisième fois de leur histoire à la finale de la Coupe Stanley, en 2011. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dick

Avec de tels talents, les Canucks ont frôlé la Coupe à trois reprises en 1982, en 1994 et plus récemment en 2011. L’équipe a perdu chaque fois.

Le gardien de but Kirk McLean se souvient avec émotions des séries éliminatoires de 1994. Lors du 7e match contre les Flames de Calgary, il effectue un arrêt improbable, l’un des plus mémorables de l’histoire de la formation.

Ce fut sans aucun doute un moment décisif de ma carrière, vous savez, c'est un de ces moments qui a amené l'équipe un peu plus loin. Kirk McLean, ancien gardien de but des Canucks

Originaire de Toronto, Kirk McLean a fait de Vancouver sa ville d'adoption et s'y sent «chez lui.» Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

L’équipe accède alors à la finale de la Coupe Stanley en 1994, mais s’incline lors du 7e match contre les Rangers de New York.

L’équipe n’a jamais remporté de coupe Stanley, mais ça va, nous sommes allés en finale 3 fois et ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de tradition au sein de l’organisation. Il y a une tonne de tradition ici , dit Kirk McLean.

La plus importante de ces traditions, soutient-il, est de redonner à la communauté .

Les Canucks changent le visage de Vancouver

Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que quand tu joues pour les Canucks, on ne te demande pas seulement d’être un bon joueur sur la glace, on te demande aussi d’être une bonne personne dans la communauté , explique l'ancien joueur des Canucks Alex Burrows, qui vient d’être intronisé dans le cercle doré.

Griffin Ployart, 8 ans, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en mai. Il est maintenant en convalescence. L’hospice pour enfants de Canuck Place a ouvert ses portes en novembre 1995 pour devenir le premier hospice indépendant pour enfants en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen

Le président de l’Association des anciens joueurs des Canucks, Bob Murray, croit qu'il est tout aussi important de s'engager auprès de la population qu'auprès des partisans.

Brian Burke a dit un jour : nous ne serons pas toujours la meilleure équipe, mais nous serons les meilleurs dans la communauté. Bob Murray, ancien joueur des Canucks

Redonner, c’est le minimum , croit Antoine Roussel. On va à la maison des Canucks une fois de temps en temps et c’est intéressant de voir qu’on peut faire une petite différence dans la vie des jeunes.

Des partisans reconnaissants

Les partisans des Canucks apprécient que leur équipe s'implique dans la communauté. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

C’est bon de voir des gars qui font de bons sous donner à la communauté ici , fait valoir l'un d'eux à la sortie d'un match à l'aréna Rodgers. Un membre de ma famille a séjourné à la maison des Canucks, donc ça me tient à cœur, dit pour sa part une partisane , visiblement émue.

Les Canucks ont réussi au fil des ans à se bâtir une identité étroitement liée à l’affection que leur portent les Vancouvérois. Même sans Coupe Stanley, pour les partisans, cette identité est aussi importante sur la patinoire qu'en dehors.