Un mandat pour analyser les salaires des conseillers de Saguenay

La question des salaires des élus est revenue au coeur de l’actualité cette semaine à la suite du rejet du budget.

Lors du lancement de la campagne pour l’élection partielle dans Lac-Kénogami au début novembre, la mairesse Josée Néron avait annoncé que la hausse salariale des élus pourrait être revue à la baisse de 5000 $, alors que Québec n’a pas emboîté le pas à Ottawa en n’imposant pas les allocations de dépenses. Michel Potvin a dit jeudi qu’il proposerait de baisser les salaires de 10 000 $ en réaction au rejet du budget.

Les conseillers indépendants ont plutôt confirmé vendredi qu’ils iraient chercher un avis professionnel.

On parle depuis une semaine du plan de redressement de la Ville. Je pense que ce serait vraiment l’opportunité d’envoyer un message clair de dire : "Oui, on veut regarder nos salaires, on va mandater une firme". Si c’est 15 000 $ qu’on est trop payés, je n’ai aucun problème avec ça, mais je pense que rendus là, il faut arrêter la guerre entre les conseillers et les partis politiques. On paraît très mal là-dedans encore une fois. Quand on a voté une augmentation de salaire en pleine élection provinciale, je pense que le timing n’était pas bon.

Carl Dufour, conseiller municipal