Une équipe secrète d’Apple travaille sur des satellites

Le magazine américain rapporte vendredi que cette équipe en ingénierie composée d’une douzaine de personnes devrait mener le projet à terme d’ici cinq ans. Ces informations lui ont été transmises par des gens qui connaissent bien la situation et qui ont demandé à garder l’anonymat.

Le but du projet serait de réduire la dépendance de sa clientèle envers les opérateurs de téléphonie mobile et d'assurer une meilleure couverture dans des zones mal desservies. Il pourrait aussi servir à d’autres fins, comme offrir des services de géolocalisation plus précis.

Deux anciens cadres de Google spécialisés dans le développement de technologie satellitaire, Michael Trela et John Fenwick, seraient à la tête de l’équipe. Apple aurait également engagé d’autres ténors de l’industrie de la technologie sans fil pour ce projet de satellite. Le PDG d’Apple, Tim Cook, serait d’ailleurs personnellement investi dans le projet.

L’entreprise n’a fourni aucun commentaire à Bloomberg ou aux autres médias spécialisés qui l’ont questionnée sur le sujet.

Apple est loin d’être la seule entreprise à travailler sur une telle technologie. Facebook travaille sur un projet semblable, tandis qu’Amazon et SpaceX développent des satellites qui serviraient à fournir des connexions Internet aux gens partout dans le monde.