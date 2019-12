Jeunesse au Soleil : nourrir, aider et réconforter à Noël

Les demandes d'aide ont d'ailleurs augmenté par rapport à l’an dernier.

Les 5000 paniers de Noël que l’organisme a préparés sont déjà tous attribués. On ne prend plus d’inscriptions , a affirmé Ann St-Arnaud, directrice adjointe des services d’urgence de Jeunesse au Soleil.

L’organisme demeure toutefois prêt à répondre aux demandes faites en urgence, lorsque les gens perdent leurs biens dans un incendie, par exemple.

Le reste de l’année, ce sont environ 2500 paniers qui sont distribués, chaque mois, à des gens dans le besoin de la grande région de Montréal.

Du fait qu’à ce stade-ci les besoins sont déjà considérables, les responsables de Jeunesse au Soleil craignent que les mois d’hiver ne soient difficiles.

On demande aux gens d’être généreux, de nous faire des dons s’ils peuvent se le permettre. Ann St-Arnaud, Jeunesse au Soleil

Une policière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) agit à titre de bénévole auprès d'un bénéficiaire de la banque alimentaire de Jeunesse au Soleil, lors d'une distribution de paniers de Noël. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les gens qui viennent chercher des victuailles à Jeunesse au Soleil sont de tous horizons. On a des personnes seules à qui on est allé livrer des paniers, décrit Mme St-Arnaud. Des personnes isolées socialement et économiquement. Des gens qui subissent une perte d’emploi; il y en a eu beaucoup récemment. Des gens qui viennent d’arriver au pays. Donc, oui, la clientèle est assez variée.

L’organisme compte sur l’aide de nombreux bénévoles. Sur son site Internet, par exemple, il remercie les agents de stationnement de la Ville de Montréal qui, tout au long de la distribution des paniers de Noël, effectuent la livraison aux gens incapables de rapporter eux-mêmes les provisions à la maison.

L'insécurité alimentaire à Montréal

Vendredi, l’organisme fondé en 1954 a pu compter sur l’apport bénévole d’une élue. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est en effet venue rendre visite à Jeunesse au Soleil dans l'espace qu'occupe désormais l'organisme, sur l'avenue du Parc.

Dans les allées, des dizaines de personnes choisissaient des denrées, de petites douceurs comme du chocolat et des jouets.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, salue le travail des bénévoles de Jeunesse au Soleil. « C'est beau à voir », dit-elle. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La difficulté pour beaucoup de Montréalais et de Montréalaises à se nourrir convenablement est quelque chose qui me préoccupe beaucoup , a dit la mairesse Plante.

Elle a rappelé que les gens qui utilisent des banques alimentaires, c’est pas tout le temps le même profil . Il y a par exemple des familles où les deux parents occupent respectivement un emploi... Et ces gens-là peinent, malgré tout, à joindre les deux bouts, a déploré la mairesse.

Bien que le taux de chômage au Québec ait atteint cet automne un creux historique, un certain nombre de Montréalais ont du mal à se loger, dit la mairesse de Montréal. Par conséquent, ils ont aussi du mal à se nourrir.

Il y a un problème, dit Valérie Plante. Au niveau municipal, on fait tout ce qu’on peut, entre autres en soutenant des organismes comme Jeunesse au Soleil ou Moisson Montréal aussi.

Mais on doit avoir une réflexion : comment ça se fait que de plus en plus de monde a faim? Valérie Plante, mairesse de Montréal

La Ville de Montréal n’a pas la capacité de s’occuper au complet de l’insécurité alimentaire, dit la mairesse de Montréal. On doit avoir une réflexion plus globale en tant que société.

Elle appelle les autres paliers de gouvernement à réfléchir à ce problème.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rendu visite à l'équipe de Jeunesse au Soleil, en pleine opération de distribution de paniers de Noël. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au Québec, le salaire horaire minimum est passé à 12,50 $ en mai dernier et il augmentera à 13,10 $ en mai prochain. Questionnée à savoir si à son avis, le salaire minimum devait être augmenté, Valérie Plante y est allée d’une déclaration prudente : Je ne vais pas me substituer à ceux et celles qui ont une réflexion critique là-dessus. Mais on sait qu’augmenter le salaire minimum est toujours une très bonne chose .

Frapper un mur

Jean-François Thibault agit à titre de bénévole pour Jeunesse au Soleil depuis deux ans. Ce retraité y passe quatre jours par semaine.

Cet ancien conseiller politique du maire Denis Coderre ne fait pas de secret du mur qu’il a frappé il y a trois ans, en raison de problèmes de toxicomanie.

J’ai tout perdu , admet-il.

C'est durant cette période qu’il a découvert Jeunesse au Soleil, lui qui ignorait jusqu’à l’existence des banques alimentaires auparavant.

Comme les autres bénéficiaires de l’organisme, il a fait la file pour avoir de la nourriture. Avec toute la honte, la gêne, l’opprobre qui viennent avec ça, je l’ai tout vécu , dit-il.

À Montréal, Jeunesse au Soleil compte offrir des paniers de Noël à 5000 familles d'ici le 23 décembre. Photo : Ivanoh Demers

Ne pas être honteux

Désormais, M. Thibault se sent en mesure d’aider les gens. Je suis passé par là. Je peux comprendre leur situation et les accompagner là-dedans. Il n’y a pas de honte à faire ça, tout le monde peut frapper un mur. Et on est là pour ça.

Jean-François Thibault remarque que de nombreuses personnes âgées fréquentent l’organisme. Quelquefois, leur visite mensuelle à Jeunesse au Soleil représente la seule occasion qu’ils ont de converser avec quelqu’un.

M. Thibault dit qu’il aide ces aînés à dédramatiser.

Quand les gens partent d'ici, ils ont le sourire et ils sont contents, affirme Jean-Pierre Thibault. C'est l'objectif.

Avec les informations de Marie-Eve Cousineau et de Benoît Chapdelaine