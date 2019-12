Les refuges pour les sans-abri débordent à Gatineau

Le Gîte Ami déborde. L’organisme, qui est la ressource habituelle pour l’hébergement d’urgence, accueille chaque nuit de 55 à 60 personnes. Le refuge est au maximum de sa capacité depuis un bon moment déjà , rapporte le Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO).

Devant la situation, la Soupe populaire de Hull, avec l’aide d’autres partenaires, a décidé d’ouvrir ses portes pour accueillir au quotidien de 25 à 30 personnes en situation d’itinérance. Les services sont de base : des lits de camp entassés dans une salle à manger, sans douches, hommes et femmes côte à côte.

Mais la Soupe populaire déborde à son tour et doit refuser des sans-abri. Résultat : certains dorment dans des tentes à l’extérieur sur le territoire de Gatineau, mettant leur santé en péril avec l’hiver qui s’installe.

Les gens qui tombent en situation d’itinérance ont plus de difficulté à s’en sortir et on n’a pas d’endroit pour loger ces gens-là.

Janick Allyson, coordonnatrice au CRIO