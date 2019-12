Il y a 20 ans, le terrible bogue n’est jamais venu

Il y a 20 ans, la fin de l’année 1999 était une source de préoccupations et de grande couverture médiatique. À minuit, le monde entier allait être paralysé!

Dans les années 1990, on utilisait souvent dans la programmation, un format basé sur la date dans les mémoires des ordinateurs. Dans de nombreux programmes et bases de données, il n’y avait que deux chiffres. C'est pourquoi, en passant de 99 à 100 (en réalité 00), on craignait que plusieurs ordinateurs affichent 1900 à la place de 2000.

Ce problème était dû à la conception informatique dans les années 1950, quand on était loin de penser au nouveau millénaire.

Ce que plusieurs experts ont appelé une erreur a nécessité de revoir en profondeur l'architecture des systèmes d'information pour éviter que des milliards de codes ne cessent de fonctionner.

Déjà en 1997, le directeur des services informatiques à l'Université de Saint-Boniface (le Collège universitaire à l'époque), Denis Bernardin, disait : N’importe quel informaticien serait menteur s’il disait qu’il ne s’inquiète pas.

Le soir du 31 décembre 1999, les autorités surveillaient leurs systèmes informatiques pour détecter des défaillances. Photo : Radio-Canada

La paranoïa de la population

Personne ne pouvait prédire avec certitude ce qui allait se produire à minuit le 31 décembre.

Le chauffage allait-il lâcher? Les ascenseurs cesser de fonctionner? Les trains et les avions tomber du ciel ou des rails? Dans les derniers mois de 1999, comme journaliste, je rencontrais des directeurs de banque, des informaticiens, des experts en tout genre selon lesquels il pourrait y avoir une panne généralisée dans le monde entier.

À l’époque, j’étais basée à Ottawa. Durant les points de presse ou les entrevues, la nervosité des politiciens et des habitants était perceptible.

Des Winnipégois célèbrent le passage à l'an 2000 à l'extérieur le soir du 31 décembre 1999. Photo : Radio-Canada

Surveiller les guichets automatiques

Le 31 décembre, on m'avait affectée à l'observation des guichets automatiques et des épiceries.

Toute la journée, des gens venaient faire des réserves de nourriture, d’eau, de propane, de chandelle. Certains sortaient leurs épargnes pour s'assurer de ne pas manquer d'argent comptant. Une paranoïa alimentée par le gouvernement américain, qui utilisait un langage presque apocalyptique dans ses déclarations sur le nouveau millénaire. On nous proposait des guides pour assurer la survie de notre famille.

Je me souviens d’avoir acheté une lampe au pétrole que j’ai encore, d’ailleurs , raconte Anie Cloutier, première réalisatrice à Radio-Canada Manitoba. À l’époque, elle était en poste à CKSB durant la nuit pour couvrir l’événement. C’était avant les courriels, Twitter et les réseaux sociaux. On appelait la GRC et on écoutait la radio. Mais il ne s’est rien passé durant la nuit. Le calme.

Pour être vraiment honnête, le bogue de l’an 2000 avait été une vache à lait médiatique dans les mois précédents. Et, quand on est plongé dans une couverture du genre, on qu’on reste presque sur notre faim, sans rien à rapporter dans nos bulletins de nouvelles, c’est un peu décevant.

Au passage de l'an 2000, on craignait des pannes d'électricité et les tours d'Hydro-Manitoba étaient testées. Photo : Radio-Canada

Les préparatifs

Depuis des mois, les autorités dépensaient des sommes importantes pour remplacer leurs systèmes informatiques et faire des tests.

Il fallait s’assurer que le système hydroélectrique allait tenir le coup, remplacer des logiciels, mettre des équipes d’urgence en place, faire des simulations de panne, travailler avec les municipalités pour les mises à jour des systèmes.

La province du Manitoba avait mis de côté 12 millions de dollars pour se préparer. La moitié de ce budget était affecté à la santé. En tout, 39 000 pièces d’équipement médical ont été testées, dont plusieurs à l’Hôpital Saint-Boniface. Seulement 4 % de cet équipement avait dû être remplacé.

Un appareil médical de l'hôpital Saint-Boniface qui a été testé pour traverser le bogue de l'an 2000. Photo : Radio-Canada

C’était la première fois qu’un gouvernement reconnaissait la nécessité de protéger le système pour l’Internet et l’information en ligne.

Greg Selinger, qui était ministre des Finances, s’en souvient comme si c’était hier. Le fameux soir, il était à l'Assemblée législative avec les autres membres du Cabinet.

Nous étions préparés, avec des téléphones satellites et des systèmes spéciaux pour garder les communications en cas de catastrophe. On avait mis en place un centre pour répondre aux urgences, aux problèmes. Comme on avait fait des séances d'entraînement et qu’on avait bien préparé la population, il n’y a pas eu de problème , se souvient-il.

Malgré les nombreux efforts du gouvernement pour rassurer et informer la population, certains étaient encore craintifs. Comme les proches de Marc-Yvan Hébert. Le journaliste manitobain raconte que sa grand-mère refusait de sortir de chez elle, loin de son foyer à bois. Elle avait invité tout le monde chez elle, y compris la belle-famille qui arrivait de l’Acadie.

Ce n’est qu’à 1 h, quand aucun appareil ménager n’a flanché, qu’elle a commencé à se calmer.

Le journaliste Marc-Yvan Hébert couvrant les préparatifs au passage de l'an 2000 au Manitoba. Photo : Radio-Canada

On était un peu responsables, nous, les médias, parce qu’on en a beaucoup parlé, du bogue de l’an 2000, ce qui fait que les gens se demandaient si quelque chose allait leur tomber sur la tête. Les craintes de ma grand-mère étaient très représentatives de ce que plusieurs autres personnes vivaient. Surtout les personnes âgées.

Des milliards de systèmes informatiques ont été remplacés en 1999 pour éviter les problèmes lors du passage au nouveau millénaire. Photo : Radio-Canada

La déception

Pour certains, moins craintifs, la facilité avec laquelle le monde est passé au nouveau millénaire a été une déception.

Ce fut le cas pour Mathieu Manaigre et ses amis. En 1999, il venait de terminer l’école secondaire et travaillait dans la vente d’ordinateurs. La veille du jour de l’An, il fêtait avec ses amis.

Il y avait un petit côté de moi qui voulait voir quelque chose se passer. Je trouvais ça excitant. J’aurais espéré que toutes les lumières s’éteignent!

Aujourd’hui, le Manitobain est président-directeur général d’Avenir IT, une firme qui appuie les entreprises dans leurs besoins informatiques.

Selon lui, même si les méthodes de programmation ont beaucoup changé, il y a encore des programmeurs paresseux qui prennent des raccourcis. Et un manque de documentation. Sa plus grande inquiétude, c'est qu’avec la rapidité et la puissance des systèmes, des gens arrivent à décrypter des documents en ligne.

Rester aux aguets

La fameuse paralysie ne s’est pas manifestée. Mais, en janvier 2000, des experts en informatique continuaient de dire qu’il fallait encore surveiller la situation de près.

Dans les médias, Charles LaFlèche, qui dirigeait Momentum Healthware, une firme-conseil dans le domaine, recommandait de rester aux aguets parce que les effets allaient peut-être se manifester plusieurs mois plus tard, voire un an plus tard.

Aujourd’hui, son principal souvenir du bogue est la réaction de l’équipe d’IBM avec laquelle il travaillait.

Ils étaient très inquiets. Ils ont passé la nuit à surveiller les systèmes. Il n’y a pas eu d’impact dans le monde, et le gérant d’IBM était déçu d’avoir dépensé tout cet argent et mis tous ces efforts en place sans qu’il y ait de problème.

Avec le recul, il croit que la peur du bogue était plus psychologique que technologique.

Qu’en penser?

Peut-être que nous étions tous un peu naïfs ou mal équipés sur le plan technologique. Que nous avons été victimes d’une campagne de peur un peu orchestrée.

Mais, à notre défense, les ordinateurs étaient relativement nouveaux dans nos vies.

À preuve, on avait encore des téléphones avec des fils et des pagettes . Mais le paradoxe, c’est que nous étions probablement moins vulnérables au vol de données, au piratage et aux fraudes.

De nos jours, on enseigne le codage aux jeunes dans les écoles et on produit des rapports financiers détaillés sur nos appareils intelligents. Mais, au fond, qui de nous comprend vraiment, en 2019, comment les ordinateurs fonctionnent?