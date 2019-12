Le dernier Scorsese est présenté en salle à Winnipeg

Un texte de Jérémy Laniel

Depuis quelques années déjà, des géants de la diffusion en continu comme Netflix et Amazon Prime ne s’en tiennent plus qu’à leur rôle de diffuseur, mais produisent du contenu. Un des exemples probants serait le film Roma du cinéaste mexicain Alfonso Cuarón.

Produit l’an dernier par Netflix, le film a été lauréat du Lion d’or à la Mostra de Venise, en plus de récolter quelques Golden Globes et certaines nominations aux Oscar. Du jour au lendemain, Netflix ne produisait plus du simple divertissement, mais la plateforme prouvait qu’elle pouvait jouer dans la cour des grands.

En apprenant il y a quelques mois que Martin Scorsese (Taxi Driver, Goodfellas) allait produire son prochain film avec Netflix, certains cinéphiles ont dû froncer des sourcils.

Greg Klymkiw, directeur général de la Cinémathèque et du Winnipeg Film Group : La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai su que The Irishman allait être produit par Netflix, c’est que les choses vont si mal à Hollywood qu’un des plus grands cinéastes américains, comme Martin Scorsese, doit se tourner vers une plateforme comme Netflix pour financer son film plutôt que vers des studios qui semblent plus souhaiter produire des suites aux films d’Avengers .

On pouvait croire que ces plateformes, en rendant accessible une pléthore de films, viendraient couper l’herbe sous le pied des salles de cinéma, surtout les plus petites comme la Cinémathèque de Winnipeg. Mais tout n’est pas blanc ou noir, raconte Greg Klymkiw.

Je ne crois pas que la disponibilité de certains films en diffusion continue (streaming) affecte nécessairement des salles indépendantes comme la nôtre. Quand on se concentre à présenter des films artistiques, étrangers, indépendants, on travaille pour un bassin de spectateurs qui ont déjà l’habitude de fréquenter le cinéma en salle. [...] Certains d’entre eux n’excluent même pas le fait de venir revoir en salle un film qu’ils auraient déjà vu.

Plus encore, dit-il, des salles indépendantes comme la Cinémathèque, habituées de créer des événements autour de la diffusion de certains films, possèdent un net avantage sur les grandes chaînes de cinéma.

The Irishman, de Martin Scorsese Photo : Netflix

The Irishman est un cas classique où l’on voit de grandes chaînes de cinéma qui sont refroidies par la disponibilité en ligne comme celui-ci et qui préfèrent passer leur tour , explique Greg Klymkiw .

Ça crée au même moment une opportunité pour des salles indépendantes comme la nôtre de proposer un chef-d’œuvre signé Scorsese en première à Winnipeg! Greg Klymkiw, directeur général de la Cinémathèque et du Winnipeg Film Group

Pour l’amour de la communion

Pour M. Klymkiw, ce n’est pas tant la disponibilité des œuvres qui pose problème, mais plutôt notre façon de les regarder. Bien que les vidéos peuvent être de qualité, tout comme notre cinéma maison, tout revient nécessairement aux fluctuations d’une simple connexion internet.

La vraie question qu’il faut se poser c’est de savoir si ces plateformes de diffusion continue proposent le lieu idéal pour regarder des films qui vous sont chers, pour consommer du cinéma que vous respectez. Ces films ont été créés pour une expérience optimale en salle, sur grand écran avec un système de son professionnel.

De plus, il y a une plus-value à se déplacer en salle qui dépasse l’équipement. C’est cette idée de prendre part à une projection artistique, de partager un amour commun du cinéma. Notre rapport à l’œuvre n’est absolument pas la même que si on la visionne du confort de notre salon.

L’engagement est totalement différent lorsqu’on vient voir du cinéma en salle. Il y a d’abord l’esprit de communauté qui émane de l’expérience, mais aussi de visionner le film dans son entièreté, sans être dérangé par son téléphone et sans faire pause à tout bout de champ. C’est un pacte que vous faites avec l’œuvre qui vous est proposée que de vous installer deux ou trois heures dans une salle de cinéma.

The Irishman, un film de Noël?

Au moment où La reine des neiges 2 se retrouve sur les écrans un peu partout en Amérique, que Casse-Noisette s’installe à la salle du Centenaire pour le temps des Fêtes et que certains ont déjà Vive le vent comme vers d’oreille, pourquoi proposer au cœur du temps des Fêtes un film de gangsters de plus de trois heures?

Présenter un film comme The Irishman en plein temps des Fêtes est absolument parfait! Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps, il y avait une tradition de sortir des grands films en plein cœur de la période des Fêtes. Peut-être que certaines personnes de ma génération se souviendront d’être allées à l’époque au Metropolitan Theater pour voir Le Parrain 2 aux alentours de Noël? Greg Klymkiw, directeur général de la Cinémathèque et du Winnipeg Film Group

S’il Greg Klymkiw se réjouit de pouvoir présenter un Scorsese, il ne cache pas qu’il y a là aussi une façon d’aller chercher de nouveaux spectateurs, qui n’auraient jamais mis les pieds à la Cinémathèque. Il sait qu’un des nouveaux défis pour une institution comme la sienne sera presque pédagogique : amener en salle une génération moins habituée à les fréquenter.

The Irishman

À la Cinémathèque de Winnipeg

Du 21 au 29 décembre 2019