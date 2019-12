Le Noël de Patrick Sénécal en 10 questions

Q : Quelle est votre tradition incontournable du temps des Fêtes?

R : Ça peut sembler bizarre, mais ma tradition incontournable des Fêtes, c'est de ne rien faire. Il y a des gens qui trouvent toujours moyen de travailler un peu entre Noël et le jour de l'An. Personnellement, je mets mon cerveau à « off » et suis complètement déconnecté de tout ce qui a rapport au travail. J'ai une grande facilité à le faire, je ne me sens pas coupable. Là-dessus, je suis bien fait.

Q : Votre meilleur souvenir du temps des Fêtes?

R : Les premiers Noëls avec mes enfants. J'ai un fils de 21 ans et une fille de 19 ans. Lors des premiers Noëls des enfants, comme parent, tu passes de l'autre côté. Tu as été pendant des années celui qui recevait des cadeaux et pour la première fois, tu en donnes. Tu retrouves cette magie que tu as vécue. C'est très émouvant.

Q : Votre pire souvenir?

R : Il y a quelques années, nous étions partis en voyage en famille et nous avions manqué notre correspondance. C'était autour du 26 ou du 27 décembre. Nous avions dû dormir dans une petite ville peu intéressante. Les enfants étaient bien déprimés. Nous avions hâte d'arriver à destination pour fêter Noël au bord de la mer. Je me rends compte que si ton mauvais souvenir, c'est de manquer une correspondance alors que tu vas dans le Sud, c'est que tu es assez chanceux dans ta vie à Noël. J'ai été assez choyé finalement.

Q : Votre plus beau voyage de Noël?

R : Il y a cinq ans, le cousin de ma blonde nous a proposé de voyager avec sa famille. Nos enfants s'entendent super bien. C'est là qu'est née cette tradition : voyager chaque année dans le temps des Fêtes. Cette année, nous allons en Guadeloupe!

Q : Êtes-vous plus du type cadeaux ou pas de cadeau?

R : On a été beaucoup « cadeaux » dans le passé, surtout quand les enfants étaient petits. Mais depuis quelques années, on s'en fait de moins en moins. On s'est calmé les nerfs. On s'est rendu compte que la surconsommation était vraiment folle. On fait un échange de cadeaux dans la famille de ma blonde. Nos enfants en reçoivent moins. Leur cadeau, c'est le voyage.

Q : Le plus beau cadeau que vous avez reçu?

R : L'un des cadeaux qui m'a le plus surpris, c'est ma blonde qui me l'a fait. Nous étions chez sa sœur et elle m'a dit : « Ton cadeau est en bas ». J'ai vu une batterie au sous-sol et ma première réaction fut : « Bien voyons, ma belle-sœur ne joue pas de batterie ». J'ai trouvé ce cadeau extraordinaire. Nous n'étions ensemble que depuis deux ans. Mais ne m'appelez pas pour jouer dans votre groupe. J'aime seulement « tapocher » sur la batterie.

Q : Quelle est votre chanson de Noël préférée?

R : Je ne suis pas très chanson de Noël d'habitude, mais il y a un groupe qui me fait bien rire, le Boum Ding Band, avec Stéphane Crête, qui a sorti un album de Noël. Il y a plein de chansons de Noël version amusantes. J'aime beaucoup I saw mommy kissing Santa Claus, parce que le groupe l'a reprise un peu plus sensuellement, comme si maman et le père Noël partageaient plus qu'un baiser.

Q : Un mets incontournable du temps des Fêtes?

R : J'ai hâte à Noël pour une raison : les tourtières. Pour les gens du Lac-Saint-Jean, je parle des pâtés à la viande. Si je vais dans un party de Noël et qu'il n'y a pas de pâté à la viande, je suis franchement déçu. J'en mangerais douze si je ne me retenais pas. J'adore vraiment ça.

Q : Avec ou sans ketchup?

R : Avec du ketchup!

Q : Quel est votre film de Noël préféré?

R : Je ne suis pas très film de Noël, mais depuis que je suis petit, j'aime beaucoup How the grinch stole Christmas, le dessin animé original de 1966. Je le trouve très drôle et très bien fait. Pour quelque chose d'un peu subversif comme adulte, j'aime beaucoup le film Bad Santa, avec Billy Bob Thornton, qui présente un père Noël alcoolique et obsédé sexuel.

Q : Vos vœux pour la nouvelle année?

R : Je trouve qu'il y a un manque de tolérance dans notre monde, entre la gauche et la droite, surtout sur les médias sociaux : « Si tu ne penses pas comme moi, taie-toi ». Je nous souhaite une année de tolérance et d'ouverture aux opinions autres. Est-ce qu'on peut commencer à se parler calmement et à se respecter? Et je m'embarque moi-même là-dedans. Recommençons à nous parler et arrêtons de nous lancer des pierres dès que nous sommes en désaccord.