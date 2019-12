Dix histoires virales du Nord de l’Ontario

Plusieurs histoires parfois inusitées ont capté l’attention dans les réseaux sociaux et sont devenues virales.

Voici dix de ces événements en lien avec le Nord de l’Ontario.

Certains qualifient d’enfer l’arrêt des auto-stoppeurs à Wawa tellement il faut attendre longtemps pour reprendre la route. Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

Paraît-il qu’il faut s’armer de patience si l’on fait de l’autostop à Wawa.

Cette enquête a donné lieu à des histoires savoureuses et sûrement des internautes auront pris bonne note de ne pas se faire débarquer à cet endroit, s’ils veulent poursuivre leur périple.

Denise Bombardier qui avait déjà blessé la francophonie en milieu minoritaire en 2018 a choqué davantage cette année lors de l’émission TLMEP. Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Les Franco-Ontariens ont encore une fois été écorchés au passage par Denise Bombardier.

Dans le documentaire Denise au pays des francos, elle a de nouveau critiqué la francophonie en milieu minoritaire.

Sans le savoir, cet ex-Sudburois a aidé Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, les deux fugitifs britanno-colombiens qui étaient en cavale à la suite de la mort de trois personnes. Photo : Tommy Kenny Ste-Croix, Facebook

Comment auriez-vous réagi si vous vous étiez retrouvé face à face avec deux tueurs dangereux?

Voici l’histoire de cet ex-Sudburois.

Mike Plas ne croyait pas qu'il retrouverait un jour son chien Jack, surtout pas à 700 km de chez lui. Photo : Mackenzie Cutler

Le chien est le meilleur ami de l’homme et cette histoire l’a une fois de plus prouvé, alors qu’un homme de Thunder Bay a retrouvé son compagnon quatre ans plus tard.

Plus de peur que de mal à la suite de ce spectaculaire accident où heureusement personne n’a été blessé. Photo : Radio-Canada / Police provinciale de l'Ontario

Un spectaculaire accident au cours duquel personne heureusement n’a été blessé a fait beaucoup réagir dans les réseaux sociaux.

L’accident impliquant un camion qui s’est retrouvé sur un toit aurait pu avoir des conséquences graves.

Les églises se dépeuplent.

Une fois établie, la nouvelle entreprise souhaite cultiver un maximum de 600 kilos de cannabis chaque année. Photo : iStock

Celle de Val Rita s’est trouvé une nouvelle vocation, alors qu’elle y fera désormais pousser du cannabis.

Le vieille locomotive Plymouth de 12 tonnes abandonnée depuis 60 ans à McInnis. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les forêts du Nord de l’Ontario regorgent de trouvailles, certaines plus surprenantes que d’autres.

Le village de McInnis a étonné plus d’un internaute.

Une histoire d’animaux abandonnés qui finit bien.

Les chiots ont été nourris avec du lait de remplacement le temps de trouver une mère allaitante. Photo : North Bay and District Humane Society

Des chiots à North Bay ont été sauvés d’une mort certaine, grâce à l’intervention de bonnes samaritaines.

Nicole Ranger est médecin de famille dans la municipalité de Rivière de Français. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Et que dire de ceux qui réalisent un rêve dans la fleur de l’âge?

Devenir médecin à 50 ans, c’est ce qui est arrivé à une résidente de Rivière des Français.

Des passants observent les pins rouges de la forêt du lac Wolf, une forêt unique en son genre en Amérique du Nord. Photo : Courtoisie / Ryan Mariotti

Les débats entre minières et environnementalistes ne datent pas d’hier et 2019 n’a pas fait exception avec la forêt de pins centenaires Wolf dans le Nord de l’Ontario.

La vidéo controversée montrait un animal traîné par le cou sur la route 637 à Killarney, dans le Nord-Est de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Un dénouement est à prévoir en 2020 à la suite de cette vidéo qui en a indigné plusieurs sur les réseaux sociaux.

Après enquête, deux hommes ont été arrêtés et doivent répondre à une accusation de cruauté animale.