Le véhicule de la femme disparue à Trois-Rivières retrouvé à Saint-Étienne-des-Grès

La voiture de marque Kia Rondo 2010 a été repérée par un citoyen, qui a contacté les policiers vers 11 h vendredi.

Selon les premières informations, la femme n’était toutefois pas dans son véhicule lors de la découverte.

Denise Sauvageau Massicotte, 80 ans, manque à l'appel depuis le 17 décembre. Photo : Direction de la police de Trois-Rivières

Denise Sauvageau Massicotte a été vue pour la dernière mardi après-midi sur la rue Louis-Pasteur à Trois-Rivières, à l'endroit où un poste de commandement a depuis été installé.

Elle mesure 1,47 m et pèse 41 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns et porte des lunettes. Elle serait vêtue d'un manteau marine, de pantalons foncés et de bottes noires.

Plus de détails à venir.