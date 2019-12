Noël : remplir sa vie avec autre chose que des biens matériels

Devenir minimaliste est un cheminement qui demande du temps. Après avoir vécu dans la surconsommation, Mme Robin s'est rendu compte que le bonheur ne provenait pas des biens matériels, mais des moments partagés et des expériences de vie.

J'avais une grosse maison de 3 300 pieds carrés et ça ne me donnait pas de joie du tout, je passais tout mon temps dehors avec les personnes que j'aime , dit la femme de 31 ans.

Mon ancien mode de vie m'apportait beaucoup d'anxiété. Faut que tu travailles plus fort pour payer les factures, prendre soin lors des bris, tu fais ainsi plus d'heures à l'ouvrage et tu as moins de temps avec le monde que tu aimes.

Carole Lyne Robin