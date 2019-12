Le 10 décembre, au cours du dernier conseil d’arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante avait fait part de sa volonté de « mettre la pression » sur Ottawa. Des dizaines de citoyens avaient alors fait entendre leur colère et leur déception face à la fermeture du YMCA situé dans le complexe Guy-Favreau, au centre-ville de la métropole.

À la mi-novembre, le YMCA avait fait savoir qu’il fermerait ses portes à Guy-Favreau le 31 décembre, après une trentaine d'années d'existence, en évoquant une hausse vertigineuse des coûts de rénovations .

Une entente pour un nouveau bail de 10 ans avait pourtant été conclue à l’été 2018 avec le gouvernement fédéral, propriétaire de l’édifice, un peu plus d'un an après une première fermeture annoncée par l'organisme, qui avait finalement été évitée de justesse.

Début décembre, la mairesse Plante avait également écrit à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, dans l’espoir que [le] gouvernement évalue les diverses avenues qui permettraient d’assurer la pérennité du YMCA Guy-Favreau , puisqu’Ottawa, avec cette fermeture, devient ainsi propriétaire d’infrastructures sportives et communautaires vacantes au centre-ville de Montréal .

Dans ce complexe, ouvert depuis 1984, on trouve notamment une piscine, un gymnase multisports, une piste de course et des aires d’entraînement.

« On est très ouvert à trouver une solution », assure le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ottawa « pris par surprise »

On est très ouvert à trouver une solution , assure le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Député de Laurier-Sainte-Marie, ce dernier a récemment rencontré des élus de l’administration montréalaise sur ce sujet.

Le gouvernement fédéral n’a pas vocation à être un gestionnaire de centre d’activités physiques, prévient-il. Mais on comprend l’importance du YMCA pour la communauté. On n’a pas tous les leviers, mais on veut être un partenaire.

On a été pris par surprise, comme tout le monde. On n’a pas été prévenus en avance [de la fermeture]. S’ils veulent fermer, on ne peut rien faire. On n’est pas une dictature, on ne peut pas leur dire de rester ouverts. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Une réouverture début 2020 jugée irréaliste

L’une des pistes envisagées est de confier la gestion de ces activités à un nouvel organisme.

Nous, on n’a pas les moyens d’investir, mais la Ville de Montréal pourrait participer en trouvant un organisme à but non lucratif , détaille Robert Beaudry, responsable de ce dossier au sein de l’administration Plante.

C’est hyper important de pouvoir poursuivre cette offre de services, insiste le conseiller municipal du secteur. C’est un lieu de rassemblement pour la communauté chinoise notamment qui est fondamental. Au-delà du sport, il y a un lien social.

C’est désolant que cette décision ait été prise de façon unilatérale. On l’a tous appris dans les médias et il n’y a eu aucune ouverture de leur part pour trouver une solution. Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques

Rouvrir ce lieu dès le début de l’année prochaine semble néanmoins « irréaliste », prévient le ministre Guilbeault, qui veut être honnête avec les gens .

Même si on trouve un organisme rapidement, on ne peut pas penser que ce sera réglé d'ici le 31 décembre. Ce n’est pas une décision à prendre sur un coin de table , juge-t-il, en précisant qu’un nouveau gestionnaire voudra dans un premier temps regarder les chiffres, l’achalandage, les coûts d’opération et le loyer .