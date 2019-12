Une ancienne sportive veut sensibiliser le public aux dangers des commotions

Cassidy Nicholls a pratiqué le hockey sur gazon pendant quatre saisons et demie à l'Université de York, à Toronto.

Elle subit toutefois sa première commotion sérieuse en dehors du cadre sportif, se cognant la tête en s'évanouissant. L’ex-hockeyeuse a dû passer par un protocole de commotion cérébrale et attendre cinq mois avant de pouvoir rejouer avec son équipe.

Quatre ans plus tard, pendant un entraînement, une coéquipière la frappe accidentellement avec sa crosse à la pommette. Un choc assez léger , selon la sportive, qui a continué à jouer tout en sachant que quelque chose n’allait pas.

Il était très clair que je souffrais d’une commotion et je pense que beaucoup de mes coéquipières l’ont remarqué aussi parce que je n’étais plus moi-même et que je ne jouais pas très bien.

Cassidy Nicholls, ancienne athlète de hockey sur gazon