Des événements internationaux qui ont marqué la décennie 2010

Haïti est dévasté par un séisme

Le 12 janvier 2010, Haïti est dévasté par un séisme.

Téléjournal (Édition spéciale), 12 janvier 2011

Céline Galipeau anime une édition spéciale du Téléjournal et s’entretient avec la journaliste Maxime Bertrand.

Haïti a été frappé de plein fouet par une autre catastrophe. Un violent tremblement de terre de 7 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistré en fin d’après-midi. Céline Galipeau

Les dommages sont considérables. Plusieurs immeubles sont détruits dont le palais national, le parlement et la cathédrale. La panique s’empare des gens dans les rues, des citoyens sont coincés sous les décombres, d’autres ères sur les trottoirs.

Électricité et communications sont coupées. Il est très difficile d’avoir des informations pour ceux qui cherchent leurs proches. La catastrophe fait environ 280 000 morts, 300 000 blessés et laisse plus d'un million de personnes sans logis.

Printemps arabe

Des manifestations populaires débutent à la fin de 2010 dans plusieurs pays arabes et entraînent de nombreuses révolutions. C’est le cas en Tunisie, en Libye, à Bahreïn, au Yémen, au Maroc, en Algérie, en Jordanie et en Égypte.

Le 7 janvier 2011, la journaliste Sophie Langlois couvre les tensions sociales en Algérie et en Tunisie au Téléjournal.

Téléjournal, 7 janvier 2011

En Algérie, la hausse subite des denrées alimentaires provoque des manifestations dans plusieurs villes.

Les jeunes sont de nouveau descendus dans la rue hier pour protester contre la flambée des prix, le manque d’emploi et d’avenir. Pascale Nadeau

Les Tunisiens étouffent sous le régime de Ben Ali « qui gouverne leur pays d’une main de fer depuis 23 ans ». Ils sortent dans la rue par milliers manifester pour une vie digne et contre la corruption endémique.

Le 14 janvier 2011, le président Ben Ali tombe après un mois de manifestation en Tunisie.

Égypte — la chute d’Hosni Moubarak

Une spectaculaire explosion de joie du peuple égyptien qui a touché toute la planète. Patrice Roy

« Le ras-le-bol du monde arabe contre les régimes voleurs et autoritaires » se transporte en Égypte.

Téléjournal, 11 février 2011

Le 11 février 2011, le Téléjournal présente un reportage de Jean-François Lépine sur la chute du régime de Moubarak.

Après 17 jours de manifestation, la foule est en liesse au Caire, Place de la libération. Le président Hosni Moubarak abandonne le pouvoir après 30 ans de règne.

Le mot "liberté" a été scandé pendant des heures dans les rues de la capitale. Jean-François Lépine

Guerre en Syrie

En Syrie, les manifestations dans le cadre du printemps arabe sont brutalement réprimées par le régime de Bashar Al-Assad. La protestation se transforme en guerre civile.

Téléjournal, 10 février 2013

Le 10 février 2013, après deux ans de guerre, les combats les plus sanglants ont lieu. Les rebelles sont aux portes de Damas. La journaliste Marie-Ève Bédard est sur place pour couvrir l’événement pour le Téléjournal.

Depuis quelques jours on assiste à une contre-offensive majeure de l’armée syrienne pour essayer de reprendre le contrôle de ses quartiers et freiner les progressions des rebelles. Marie-Ève Bédard

Chaque jour, environ 5000 Syriens quittent la Syrie. À Alep et dans diverses régions assiégées, les gens font la file pour le pain.

En cinq ans le conflit fait autour de 500 000 morts.

Attentat au journal Charlie Hebdo

Le matin du 7 janvier 2015, des hommes cagoulés pénètrent dans les locaux du journal Charlie Hebdo à Paris et font feu sur les employés en réunion.

Téléjournal, 7 janvier 2015

Au Téléjournal, le journaliste Raymond Saint-Pierre retrace le fil des événements

Des illustrateurs, certains très connus : Wolinski, Charb, Cabu, Tignous sont tirés à bout portant. En tout, 12 personnes meurent sous les balles des terroristes.

Au-delà du carnage, c’est le symbole qui était visé, celui de la liberté d’expression, le droit de dire et surtout de rire. Geneviève Asselin

Le Journal Charlie hebdo avait fait l’objet de plusieurs menaces après la publication de caricatures du prophète Mahomet.

Des dizaines de milliers de Français sortent dans les rues de France pour exprimer leur solidarité avec Charlie Hebdo, partout dans le monde les gens dénoncent cet attentat contre la liberté de presse.

La crise migratoire en Europe

Les années 2010 sont marquées par des flux migratoires importants. Un grand nombre de réfugiés venus du Moyent-Orient, de l’Afrique et de l’Asie, tentent d’atteindre l’Europe souvent au péril de leur vie par la mer Méditerranée.

Les camps de réfugiés se multiplient. Les gens fuient les guerres civiles, notamment en Syrie et les crises économiques. Certains pays européens s’opposent à leur venue.

Téléjournal, 21 septembre 2015

Le 21 septembre 2015 au Téléjournal, le journaliste Jean-François Bélanger et le caméraman Sergio Santos se rendent sur la côte turque, d'où partent des milliers de réfugiés. Jean-François Bélanger rencontre Mohammed-Reza, un jeune Afghan de 18 ans. « Il a bien voulu partager ses espoirs, mais aussi ses peurs. Et il a accepté d'emporter avec lui une caméra, pour filmer la traversée. »

Le jour où Mohammed Reza a traversé 13 personnes sont mortes noyées dont six enfants. Jean-François Bélanger

Entente internationale sur le climat à Paris COP21

Le 12 décembre 2015, une entente sur le climat est signée par 195 pays.

Téléjournal, 12 décembre 2015

Au Téléjournal, le journaliste Jean-François Bélanger, présente de Paris, un reportage sur cette entente historique, la première sur un plan de lutte contre les changements climatiques.

C’est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts, le premier accord universel pour combattre les changements climatiques. Jean-François Bélanger

« L’accord fixe comme objectif de limiter le réchauffement de la terre nettement en dessous de 2 degrés Celsius. ». L’entente prévoit des sommes pour aider les pays en développement à atteindre les objectifs.

« Le monde retient son souffle et il compte sur nous tous », dira le président de la COP21 Laurent Fabius.

Lors de la négociation de la mise en œuvre de l’accord de Paris, à la COP25 du 15 décembre 2019, les représentants des pays signataires ne sont pas parvenus à établir un accord à propos d’un marché mondial du carbone.

Élection de Donald Trump

Le 8 novembre 2016, défiant la grande majorité des analyses politiques et des sondages, l’homme d’affaires Donald Trump devient le 45e président des États-Unis.

Téléjournal, 9 novembre 2016

Le lendemain de l’élection, les journalistes Tamara Alteresco et Christian Latreille rendent compte des réactions des citoyens américains au Téléjournal.

Un peu partout c’est la stupéfaction. Dans plusieurs villes des États-Unis des gens manifestent leur désaccord.

C’est un tour de force impressionnant qu’a réalisé l’homme d’affaires. Il était la risée de tous ou presque il y a un an et demi. Le voilà dans les habits de l’homme que l’on qualifie de plus puissant de la planète Patrice Roy

Suite à cette élection, le Parti républicain est divisé plus qu’il ne l’a jamais été. À la suite de sa victoire, Donald Trump lance appel à l’unité à ceux qui ne l’ont pas appuyé.

Au cours de son mandat Donald Trump demeure un personnage controversé. Il insulte des adversaires sur son fil Twitter, met à pied de nombreux collaborateurs, pratique l’intransigeance devant les migrants latino-américains.

Le 18 décembre 2019, il est formellement accusé par la chambre des représentants d’abus de pouvoir et d’entrave au travail du Congrès. Le dossier sera transféré devant le Sénat, où doit se dérouler le procès au début de 2020.

Mouvement #MeToo

Depuis quelques jours le scandale sexuel entourant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein mobilise des femmes du monde entier sur les réseaux sociaux. Celine Galipeau

Le 16 octobre 2017, le journaliste Frédéric Arnould brosse un portrait du mouvement #MeToo au Téléjournal.

Téléjournal, 16 octobre 2017

C'est le 5 octobre 2017 que le quotidien The New York Times publie les témoignages d’actrices dénonçant les agissements du producteur Harvey Weinstein.

L’actrice Alyssa Milano lance un appel aux femmes à signaler les agressions et le harcèlement à caractère sexuel dont elles ont été victimes avec le hashtag MeToo.

De nombreuses femmes, mais aussi des hommes, suivent le mouvement et libèrent leur parole en dénonçant leurs agresseurs.