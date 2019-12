15 séries pour tous les goûts à voir pendant les Fêtes

L’arrivée précoce du froid vous a fait enchaîner les soirées cocooning devant la télé et votre réserve de séries à regarder est déjà vide? Voici 15 séries à dévorer sous la couette pendant les vacances de Noël.

Pour les adeptes d’enquêtes criminelles

La faille

Sous ses airs de polar scandinave, La faille est bel et bien une série à suspense québécoise. Cette création originale de Club Illico, qui fait la part belle aux paysages enneigés, nous emmène dans un petite ville minière du nord du Québec bouleversée par le meurtre d’une danseuse.

Les huit épisodes de La faille, à la réalisation soignée, suivent l’enquête par une sergente-détective interprétée par Isabel Richer.

Avec Marie-Pier Morin, Isabel Richer, Marc Messier et Élise Guilbault

➤ À voir sur Club Illico

Grégory (Who killed little Gregory)

Depuis son lancement le 20 novembre dernier, la minisérie documentaire Grégory captive tant cette affaire à rebondissements, qui continue de déchaîner les passions en France, suscite à la fois l’émotion et à la stupéfaction.

Les cinq épisodes reviennent sur le meurtre, en 1984, de Grégory Villemin, un petit garçon de quatre ans, dont le corps a été retrouvé ligoté dans une rivière en France. Dès le départ, les regards se sont tournés vers la famille de l’enfant, déchirée par la rancœur et la jalousie.

➤ À voir sur Netflix

Le poison de la vérité (Truth To Be Told)

Production originale d’Apple, cette série s’inscrit dans la lignée du populaire balado Serial.

Elle raconte l’histoire d’une créatrice d’un balado criminel, incarnée par l’actrice oscarisée Octavia Spencer, qui enquête sur un homme purgeant une longue peine pour meurtre.

Longtemps convaincue de la culpabilité du prisonnier, la journaliste se met à douter...

Avec Octavia Spencer, Lizzy Caplan, Aaron Paul et Elizabeth Perkins

➤ À voir sur Apple TV +

The Confession Killer

Mêlant images d’archives et entrevues avec les protagonistes de cette affaire, cette minisérie documentaire réexamine l’incroyable histoire du tueur américain Henry Lee Lucas, qui a confessé des centaines de meurtres non résolus après son arrestation dans les années 1980.

Si le corps policier était persuadé de détenir le coupable, certaines personnes ont progressivement réalisé que cet homme n’avait pas pu faire autant de victimes.

➤ À voir sur Netflix

4 séries dramatiques à ne pas manquer

Les pays d’en haut

Offerte en primeur sur ICI Tou.tv Extra, la cinquième saison de la série d’époque Les pays d’en haut voit Séraphin et Donalda revenir à Sainte-Adèle alors que le village est frappé par une épidémie de variole.

La série devait s’achever sur la quatrième saison, mais, devant son succès, une cinquième saison a été commandée. Et, pour le plus grand bonheur de ses fans, une sixième saison a même été annoncée!

Avec Vincent Leclerc et Sarah-Jeanne Labrosse

➤ À voir sur ICI Tou.tv Extra

L Word : Generation Q

Dix ans après la fin de L World, les personnages de cette série pionnière dans la représentation des femmes lesbiennes au petit écran font leur retour dans une suite intitulée L Word : Generation Q.

Dans ces épisodes, on retrouve Shane et Alice, mais aussi Bette, qui ambitionne de devenir la première femme homosexuelle à être élue mairesse de Los Angeles.

De nouveaux personnages queer et trans font leur apparition afin de représenter la communauté LGBTQ dans toute sa diversité.

Avec Jennifer Beals, Katherine Moennig et Leisha Hailey

➤ À voir sur Crave

Le bazar de la charité (The bonfire of destiny)

Inspirée de faits réels, cette saga historique en huit épisodes a remporté un vif succès en France, où elle a été diffusée au cours des dernières semaines. Elle nous plonge dans une tragédie survenue à Paris en 1897 : l’incendie du Bazar de la Charité.

Malgré son ampleur, cette catastrophe, qui n’a quasiment fait que des victimes féminines, a été quelque peu oubliée dans l’histoire de France.

Portée par trois héroïnes, cette série à la dimension féministe dépeint la condition des femmes de l’époque et montre le peu d’empressement des hommes à sauver des femmes des flammes lors de l’incendie.

Avec Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona

➤ À voir sur Netflix à partir du 26 décembre

You

Loin d'être une romance à l'eau de rose, la très populaire série américaine You, qui revient pour une deuxième saison, explore le thème l'obsession amoureuse et du harcèlement.

Après avoir traqué sans relâche l’aspirante écrivaine Guinevere Beck dans la première saison, le libraire psychopathe Joe Goldberg déménage à Los Angeles et jette, cette fois, son dévolu sur une jeune cheffe.

Avec Penn Badgley et Victoria Pedretti

➤ À voir sur Netflix à partir du 26 décembre

Si vous avez envie de rire

Lâcher prise

Avant de tirer sa révérence, Lâcher prise nous offre une ultime saison, dont les trois premiers épisodes sont disponibles en primeur sur ICI Tou.tv Extra avant leur diffusion à la télévision à partir du mois de janvier.

Simon, en pleine crise existentielle, apprend enfin que Valérie est bien enceinte. Et Madeleine, la mère de la future maman, est poussée à revoir à la baisse sa consommation d'alcool.

Sophie Cadieux dans «Lâcher prise»

Avec Sophie Cadieux et Sylvie Léonard

➤ Les trois premiers épisodes sont à regarder en primeur sur ICI Tou.tv Extra

La fabuleuse Mme Maisel (The Marvelous Mrs Maisel)

Récompensée par plusieurs prix Emmy et Golden Globe, La fabuleuse Mme Maisel raconte l’histoire d’une femme au foyer juive qui devient humoriste dans le New York de la fin des années 1950. Véritable phénomène, cette série joyeuse et féministe est une création originale d’Amazon.

Dans la troisième saison, qui vient de sortir, la comédienne et sa gérante découvrent la vie de tournée...

Avec Rachel Brosnahan et Alex Borstein

➤ À voir sur Amazon Prime Video

One mini show

Cette toute nouvelle série signée Club Illico nous fait découvrir six talents émergents : Pierre-Luc Pomerleau, Mathieu Cyr, Martin Vachon, Silvi Tourigny, Franky et Mélanie Ghanimé.

Elle a été tournée l’été dernier alors que ces six humoristes se produisaient devant le public du ComediHa! Fest à Québec.

➤ À voir sur Club Illico

Kevin Hart: Don’t F**k This Up

Composée de six épisodes, cette série documentaire retrace l’année mouvementée que vient de vivre Kevin Hart entre les tournées et les controverses.

L’humoriste et acteur américain évoque sans détour le scandale qu’a suscité son infidélité et surtout sa décision de renoncer à présenter les Oscars devant la polémique déclenchée par des tweets homophobes qu’il avait publiés il y a une dizaine d'années.

➤ À voir sur Netflix à partir du 27 décembre

Pour les fans de superhéros et d'univers fantastique

Le 422

Avis aux amateurs et amatrices de surnaturel, la nouvelle fiction québécoise Le 422 n'est pas sans rappeler Stranger Things. Elle débute par la disparition de cinq jeunes dans une maison à l’abandon, située au 422, rue Sauvé.

Conçue pour plaire autant à un public adolescent qu’adulte, cette série en 13 épisodes promet d’offrir des effets spéciaux de qualité.

Avec Mylène Mackay, Normand D’Amour, Mathieu Baron et Marc Beaupré

➤ À voir sur Télé-Québec à partir du 23 décembre

The Witcher

Avec cette série fantastique médiévale, Netflix ambitionne d’occuper le vide laissé par Games of Thrones, qui s’est achevée en mai dernier.

Puisant son inspiration dans la mythologie slave, The Witcher est tirée de la série de livres Le Sorceleur de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, qui a déjà été adaptée en jeu vidéo en 2007.

Le rôle principal du mutant Geralt de Riv a été confié à l’acteur Henry Cavill, connu pour avoir incarné Superman au cinéma.

Avec Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra

➤ À voir sur Netflix

Pennyworth

Avant de devenir le majordome de Batman, Alfred Pennyworth a fait partie des forces spéciales britanniques. C’est à cet homme reconverti dans le domaine de la sécurité que s’intéresse cette série campée dans le Londres des années 1950 et 1960.

Au cours des 10 épisodes que comporte la première saison, Alfred Pennyworth se retrouve à épauler un duo d’agents secrets américains dans leur lutte contre un groupe criminel. Ces deux agents ne sont autres que Thomas Wayne et Martha Kane, les parents de Bruce Wayne, le futur Batman.

Avec Jack Bannon et Ben Aldridge

➤ À voir sur Club Illico