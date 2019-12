Hausse de taxes de 10,9 % à Lebel-sur-Quévillon

Une série d'embauches au service des travaux publics explique en partie cette augmentation. Pour une résidence moyenne évaluée à 122 000 $, le compte de taxes passe à 2 377 $, soit une augmentation de 233 $ par rapport à 2019.

Nouveaux postes

Avec le dépôt d’un nouveau rôle triennal d’immobilisations, en hausse de 21 %, la Ville de Lebel-sur-Quévillon a diminué le taux de sa taxe foncière, mais pas suffisamment pour éviter une augmentation de la facture à ses contribuables. Les taxes de services grimpent aussi de 8 $.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La Ville devait aller chercher 500 000 $, notamment pour embaucher des employés en 2020, explique le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier. On se retrouve avec de doubles emplois à certains postes, pour assurer la transition avant des départs à la retraite. Aussi, nous devons engager un greffier, compte tenu du développement économique qu’on vit et de la nécessité de planifier beaucoup de travaux infrastructures. On ne peut plus fonctionner avec de doubles ou triples tâches pour nos directeurs.

Charge financière pour une résidence moyenne : 2017 : 2 075 $

2018 : 2 144 $

2019 : 2 377 $

Le maire croit que la population comprendra les choix faits par le conseil.

C'est un exercice compliqué. On a ramené le taux de la taxe foncière le plus bas possible pour amoindrir le choc pour les citoyens. On souhaite qu'en 2021, toutes les nouvelles constructions soient incluses dans notre nouveau rôle d'évaluation pour être capables de baisser notre compte de taxes pour les citoyens , ajoute-t-il.

La remise à niveau de l'usine de pâtes en 2020 viendra d'ailleurs faciliter la planification du prochain budget. Depuis 6 ans, la Ville reçoit environ 250 000 $ en taxes foncières pour ces installations, comparativement à plus de 2 millions de dollars annuellement par le passé. L'usine sera intégrée au nouveau rôle d'évaluation une fois remise en production, l'an prochain.

Immobilisations

Par ailleurs, Lebel-sur-Quévillon a prévu des investissements de 11,4 millions de dollars dans son Programme triennal d’immobilisations, dont seulement 1,1 million de dollars en 2020.

Le maire Alain Poirier reconnaît que des projets ont dû être retardés. C'est très tranquille. Il a fallu faire des choix, prioriser. On aurait eu des travaux pour environ 5 millions de dollars, parce qu'il faut tout faire la réfection du centre communautaire. On a aussi des travaux d'asphaltage qu'il faut reporter en 2021. On a dû faire des choix très difficiles , explique-t-il..

En plus d’exécuter des travaux débutés en 2019, dont le prolongement de la rue des Boisés et le réseau d’éclairage, la Ville fera l’acquisition d’un nouveau camion à ordures. Le conseil veut aussi se pencher dès 2020 sur la meilleure option pour ses opérations futures de déneigement.