Sauvons l'Héritage 1 veut une décision de Québec avant février

Le comité citoyen Sauvons L'Héritage 1 a lancé un ultimatum au gouvernement Legault, vendredi, dans le but de sauvegarder le traversier assurant la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.

L'organisme somme le gouvernement de prendre une décision concernant l'avenir du navire avant le 1er février 2020.

Selon le comité, une réponse plus tardive rendrait la tâche plus difficile à la Corporation de navigation des Basques et remettrait davantage en question la saison de navigation 2020.

Le calendrier de réalisation des travaux, évalués à un peu plus de 6 millions de dollars, est très serré, selon le regroupement.

D'ici là, le comité Sauvons l'Héritage entend poursuivre sa mobilisation.