Guy Lafleur et Réal Cloutier auront leur oeuvre d'art à la place Jean-Béliveau

Après Jean Béliveau (As de Québec), les frères Stastny (Nordiques de la Ligue nationale de hockey) et Joe Malone (Bulldogs de Québec), la Ville avait confié au public la responsabilité de choisir un représentant des Remparts et l’un des Nordiques de l’Association mondiale de hockey (AMH) pour compléter l’allée commémorative devant le Centre Vidéotron.

Sans surprise, Guy Lafleur a obtenu 75 % des voix chez les anciens Remparts, devançant aisément Simon Gagné (7 %), Alexander Radulov (6 %), Marc-Édouard Vlasic (6 %), André Savard (4 %) et Guy Chouinard (2 %).

Il faut dire que l’histoire d’amour entre le Démon blond et Québec remonte à loin. C’est dès l’âge de 10 ans dans l’uniforme de Thurso, sa ville d’origine, que le jeune Lafleur s’est présenté au public du Colisée, lors de la première de trois participations au Tournoi pee-wee de Québec. Trois titres de la classe C et 48 buts plus tard, tout le monde savait qu’on avait affaire à un joueur d’exception.

Venu s’installer à Québec en 1967 pour évoluer avec les A’s Jr. de Québec, Guy Lafleur a ensuite fait le saut avec les Remparts lors de la création de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Auteur de 233 buts et 379 points en deux saisons avec les Remparts et vainqueur de la Coupe Memorial en 1971, c’est en tant qu’immortel de la LHJMQ qu’il a ensuite quitté pour une carrière professionnelle avec le Canadien de Montréal. Une carrière qui s'est finalement terminée avec les Nordiques.

Réal Cloutier (à gauche) et Michel Goulet lors d'un match des ex-Nordiques en 2011 Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Cloutier tout juste devant Tardif

Quant à Réal Cloutier, qui s’est mérité 36% des votes du public, il a devancé de justesse ses anciens coéquipiers Marc Tardif (35%) et Jean-Claude Tremblay (20%).

Originaire de Saint-Émile, à Québec, « Buddy » avait été le 1er choix des Nordiques au repêchage de 1974 après une belle carrière avec les Remparts. Auteur de 283 buts et 566 points en 369 matchs dans l’AMH avec les Nordiques, Cloutier a également été un pilier des premières années de l’histoire de l’équipe dans la LNH, entre 1979 et 1983.

Le sondage pour déterminer les deux dernières oeuvres d’art de la place Jean-Béliveau a récolté plus de 6300 votes. Une participation dont s’est réjoui Régis Labeaume, ravi par les deux sélections.

Les Remparts seront heureux de rendre hommage à celui qui portait leur chandail lors de la fondation de l’équipe, en 1969, alors que l’époque des Nordiques dans l’AMH sera bien représentée par celui qui a été consacré meilleur buteur de l’équipe , a souligné le maire de Québec.

Les deux œuvres d’art seront aménagées à l’automne 2021. Les détails de réalisation seront dévoilés ultérieurement.