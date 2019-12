Comment une vieille nouvelle peut renaître de ses cendres

Certains paieraient cher pour que leur contenu soit viral sur Internet. Mais parfois, pour des raisons obscures, un vieil article sort des oubliettes et (re)commence un voyage autour du monde. Comment une nouvelle peut-elle refaire les manchettes sur les réseaux sociaux des années après sa publication? Explications.

En 2015, le gouvernement du Québec de l’époque annonce que des pompiers volontaires testeront le feu vert clignotant en Outaouais, afin que les automobilistes sachent que le chauffeur du véhicule doit se rendre à la caserne d’urgence.

Depuis quatre ans, ce texte refait surface de manière sporadique. En 2019, sa popularité a été fulgurante, à un point tel qu'il a été l’un des plus consultés de l'année d’ICI Ottawa-Gatineau.

La stratège en communication numérique et réseaux sociaux Nellie Brière ne s’étonne pas de cette situation. La popularité est quelque chose qui a beaucoup de poids dans [les] algorithmes , explique-t-elle. Ce sont ces mêmes algorithmes qui propulsent ou non un texte dans le fil d’actualité Facebook.

Si [...] un événement, même si ça fait quelques années, a été extrêmement cliqué, vu ou lu, c'est possible qu'il sorte à nouveau dans les premiers résultats de recherche. Nellie Brière, stratège en communication numérique et réseaux sociaux

Si la personne n'a pas non plus le réflexe de regarder la date de parution de cet article, elle peut penser que c'est de l'actualité , souligne Mme Brière.

Un projet pilote pour pompiers québécois qui cartonne en France

À la fin mai 2019, la nouvelle sur les feux verts clignotants atteint un sommet. D'où provient ce nouvel engouement? Semble-t-il d’une page Facebook intitulée Sapeur pompier de Paris. Des milliers de personnes ont d'ailleurs relayé la publication de l’organisme reprenant l'article.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette page a partagé le texte de 2015 Photo : Facebook (capture d'écran)

En novembre, nouvelle vague pour l’article de 2015. Cette fois-ci, un internaute publie la vieille nouvelle dans le groupe québécois Camionneurs jusqu’à l’os!

Cet exemple n’est pas un cas unique. Au moins quatre « vieilles » nouvelles d’ICI Ottawa-Gatineau se sont retrouvées dans le palmarès des textes les plus consultées en 2019.

Comment lutter contre la désinformation?

Nellie Brière croit que le phénomène contribue en partie à la désinformation du public. On doit se questionner sur comment on fait pour que ce soit évident et que la population ne se méprenne pas, parce que vous savez un vieux titre peut nous confondre sur plein de sujets! Ça nous est tous arrivé au moins une fois , soutient-elle.

Nellie Brière, consultante stratège en communications numériques et médias sociaux. Photo : Radio-Canada / Valérie Marcoux

Dans le cas des feux verts clignotants, un encadré a même été ajouté en haut du texte, rappelant que le reportage a initialement été publié le 15 mai 2015.

Est-ce qu’on doit pointer du doigt les internautes qui ne portent pas assez attention à un texte avant de le partager? Non, estime Mme Brière. Tout le monde a des périodes où on est moins attentif , rappelle la spécialiste.

Je ne dirais pas que les gens sont en général tous inattentifs. On a des périodes et on est tellement toujours sur les médias sociaux qu’on est tous exposés à faire ce genre d'erreur. Nellie Brière, stratège en communication numérique et réseaux sociaux

C’est pourquoi il faut trouver des solutions pour mieux informer les lecteurs que le texte qu’il lit peut être postdaté, selon Mme Brière.