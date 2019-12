Des détails sur l'enquête de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) lors d'une chasse à l'homme pour retrouver Bryer Schmegelsky et Kam McLeod révèlent l'identité de ce qui aurait pu être une quatrième victime, en plus de mettre en lumière les indices qui ont permis aux policiers de retracer les tueurs fugitifs.

Avertissement : Ce texte contient des détails qui pourraient choquer certains lecteurs.

Kenneth Albertsen croit avoir aperçu les deux hommes le 17 juillet à Haines Junction, au Yukon, à deux heures à l'ouest de Whitehorse.

Alors qu'il s'installait sur la banquette arrière de son véhicule pour faire une sieste, un camion roulant lentement s'est arrêté à 50 mètres du sien. Les deux jeunes hommes à bord sont restés immobiles un moment, puis la porte du camion s'est ouverte. Quelqu'un est sorti avec une arme d'épaule, ça a tout de suite attiré mon attention , raconte-t-il.

L'homme se frayait un chemin à travers les arbres comme s'il traquait une proie . Sentant le danger, M. Albertsen a sauté sur le siège avant, a démarré le moteur et est parti en trombe. Avec le temps, il est parvenu à la conclusion que les meurtriers étaient intéressés au bateau qu'il remorquait.

Bien que son souvenir de la marque et de la couleur du véhicule ne correspondent pas au camion que conduisait Kam McLeod, la GRC estime que le moment, l'emplacement et la description physique des hommes lui permettent de croire qu'il s'agissait de Schmegelsky et McLeod.

Des informations sur les meurtres

Une petite amie larguée, des frites éparpillées autour d'une victime, des blessures de balles devant et au dos des corps : voilà quelques-uns des indices que les enquêteurs de la GRC ont rassemblés l'été dernier en lien avec la chasse à l'homme et qui sont répertoriés dans les documents rendus publics.

Les policiers établissent rapidement que la camionnette appartient à Lucas Fowler, un citoyen australien de 23 ans qui était au Canada avec un visa de travail. Ils trouvent également près des corps une carte bancaire appartenant à Chynna Deese, une Américaine de 24 ans. Photo : Sheila Deese

Le 15 juillet, les policiers trouvent les corps d'un jeune homme et d'une jeune femme, face contre terre, dans un fossé. Ils sont morts depuis des heures et froids au toucher , selon un camionneur, l'un des premiers témoins sur les lieux. Des blessures par balle se trouvent à l'avant et au dos des corps, et proviennent de deux armes distinctes.

Un certain nombre de balles retrouvées dans la terre sous les corps indiquent que l'agression s'est poursuivie alors que le couple était déjà au sol.

Le matin du 19 juillet, la police reçoit un appel concernant une camionnette en flammes le long de la route 37 à Dease Lake. La Dodge encore fumante est garée à côté d'un pont et du matériel de camping est éparpillé aux alentours. La plaque d'immatriculation partiellement carbonisée appartient à un jeune homme de 19 ans nommé Kam McLeod.

Les autorités publient cette image d'un camion de camping que Kam McLeod et Bryer Schmegelsky conduisaient, et qui a été retrouvé incendié. On craint que les deux jeunes hommes ne soient également victimes d'un tueur. Photo : GRC

L’agent s’apprête à quitter les lieux quand un automobiliste signale avoir trouvé un cadavre dans une gravière au bord de la route, environ 2,5 kilomètres plus loin.

Mystère de frites

Un homme plus âgé avec une barbe blanche est allongé sur le dos, ensanglanté et brûlé. Ses vêtements déchirés révèlent de multiples blessures à l'arme blanche et par balles. Des frites éparses et une boîte en carton rouge de McDonald's se trouvent entre ses jambes.

Cette étrange découverte est mentionnée à plusieurs reprises dans les mandats, généralement précédée d'un seul mot, caviardé, suggérant qu'il y avait quelque chose de remarquable dans l'état de la nourriture.

Les parents de Kam McLeod décrivent leur fils et son ami comme des solitaires et joueurs de jeux vidéo introvertis. Photo : PPO

En plus des frites, les agents ont trouvé 13 objets près du corps, dont des mégots de cigarettes, une canette de bière, une canette de boisson énergétique et des attaches flexibles en plastique qui auraient pu être utilisées pour lier les mains d'une personne.

Une femme de Vancouver reconnaît alors son mari, Leonard Dyck, un botaniste de 64 ans qui a quitté sa maison le 16 juillet dans son véhicule Toyota RAV4 argenté pour observer des grizzlis, comme étant la troisième victime.

De « disparus » à « recherchés »

Une vidéo de surveillance d'une station-service de Meadow Lake, en Saskatchewan, montre les deux jeunes hommes et dévoile qu'ils conduisent un nouveau véhicule : un Toyota RAV4 argenté.

Des images des suspects Kam McLeod et Bryer Schmegelsky enregistrées dans le nord de la Saskatchewan quelques jours après la mort de trois personnes en Colombie-Britannique. La GRC enquête sur une information indiquant qu'ils ont été repérés aux alentours de York Landing, au Manitoba. Photo : GRC

Le 22 juillet, la police détermine que les deux hommes sont désormais les principaux suspects des trois meurtres. Elle en fait l'annonce publique lors d'une conférence de presse le lendemain.

La chasse à l'homme atteint son apogée le 22 juillet après la découverte des restes incendiés du véhicule utilitaire sport Toyota aux environs de Gillam, au Manitoba, à près de 3000 kilomètres à l'est de la scène du premier meurtre.

La police élabore un plan pour s'occuper des fugitifs après leur arrestation. Une demande de mandat déposée le 2 août mentionne une « opération d'infiltration par compagnon de cellule » dans l'espoir que les suspects « développent un lien » avec les agents de la prison et reconnaissent leur implication dans les meurtres.

La découverte, le 7 août, de deux corps à seulement huit kilomètres du RAV4 incendié rend toutefois la ruse inutile.

Avec les informations de Jonathon Gatehouse