Alberta : ouvert ou fermé pendant la période du Nouvel An?

Après les changements survenus dans les services publics et privés lors des journées entourant Noël, l'Alberta s’apprête à connaître quelques changements pour le Nouvel An. Un point sur la situation dans certaines villes de la province.

Le gouvernement de l’Alberta, les universités et les écoles seront fermés pendant les vacances de fin d’année. Mais de nombreux autres services, publics ou privés proposent des horaires modifiés.

La mairie de Calgary sera fermée toute la journée le 1er janvier. Photo : Radio-Canada

Services publics

Les bureaux des villes de Calgary, Edmonton, Lethbridge et Red Deer seront fermés toute la journée du 1er janvier 2020. Ils fermeront plus tôt la veille,

Pour les urgences (type dégâts des eaux), le service téléphonique 311 sera disponible en tout temps, sauf à Lethbridge.

Les bibliothèques publiques de Calgary, Edmonton, Red Deer et Lethbridge fermeront plus tôt le 31 décembre. Elles seront fermées toute la journée du 1er janvier.

Les piscines publiques et centres de loisirs seront fermés le 1er janvier dans ces quatre villes. À Lethbridge cependant, le Collicutt Centre et le GH Dawe Centre seront ouverts le 1er janvier.

À Edmonton, les horaires des bus seront modifiés en cette période de fêtes. Photo : Google Maps

Transports en commun

À Calgary, les horaires du C Train et des autobus se prolongeront plus tard que d’habitude le 31 décembre (jusqu’à 3 h). Le 1er janvier, les horaires du dimanche s’appliqueront.

Le retour aux horaires de la semaine se fera le 6 janvier.

À Edmonton, le 31 décembre, le service sera gratuit à partir de 18 h jusqu’à 2 h. Au 1er janvier, les horaires classiques du dimanche seront de rigueur.

À Red Deer, il n’y aura pas de service le 1er janvier.

À Lethbridge, les horaires de vacances seront en vigueur le 1er janvier.

De nombreuses lignes ne seront pas en service pendant cette période. Veuillez consulter le site Internet du service de transport en commun de votre municipalité pour plus d'informations.

Le West Edmonton Mall sera ouvert le 1er janvier. Photo : Reuters / Dan Riedlhuber

Magazinage

Les principaux centres commerciaux de Calgary et d’Edmonton seront ouverts le 1er janvier, avec des horaires matinaux plus tardifs qu’à l’accoutumée.

Les grosses épiceries telles que Costco et Safeway seront fermées le jour du Nouvel An. Néanmoins, Save-on-Foods sera ouvert.

La collecte des déchets ne se fera pas les jours habituels. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Collecte des ordures

À Calgary, la collecte du 1er janvier aura lieu le lundi 30 décembre.

À Edmonton, la collecte du 1er janvier se fera le lundi 30 décembre.

À Lethbridge, la collecte qui a normalement lieu le mercredi 1er janvier est reportée au 4 janvier.

À Red Deer, il n’y aura pas de collecte d’ordures le 1er janvier. En fonction de la zone, la collecte aura lieu le 2, le 3 ou le 6 janvier (information à consulter sur le site de la mairie).