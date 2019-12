Un dernier Noël à la Maison Michel-Sarrazin

Le temps des Fêtes est une période chargée d’émotions à la Maison Michel-Sarrazin, où des personnes en fin de vie séjournent. Entre les sourires et les larmes, c’est la vie, l’espace d’un instant, qui règne.

En ce mois de décembre, des décorations de Noël donnent à la maison de soins palliatifs de Québec des airs festifs. Toutefois, c'est bel et bien la seule différence, les bénévoles et les employés s’activent comme toujours. Un patient vient de perdre la vie et un autre est sur le point d’arriver.

L’intervenant en soins spirituels Gilles Nadeau se présente, puis quelques minutes plus tard, il doit s’absenter. Une femme en fin de vie le réclamait, il revient quelques minutes plus tard.

Celui qui travaille pour la Maison Michel-Sarrazin depuis 35 ans ne cache pas que les rites entourant la mort ont bien changé depuis. Il y a 35 ans, c’était à peu près la même chose pour tout le monde, mais maintenant, les rites sont éclatés, il y a de tout. Et ça, ça préoccupe davantage les malades , souligne-t-il.

Toutefois, certaines choses ne changent pas. La mort, c’est toujours un gros défi, admet-il. Comment la vivre? Avec tout ce que ça comporte de peine, de questionnement, au niveau spirituel aussi. C’est quoi le sens de la vie quand on va mourir, la question se pose beaucoup.

Le contexte autour évolue, mais en pratique ici il y a des gens qui viennent mourir et du monde généreux autour d’eux qui les aident, ça, ça ne change pas. Gilles Nadeau, intervenant en soins spirituels

Les infirmières et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin accompagnent des personnes en fin de vie. Photo : Maison Michel-Sarrazin

Être présent pour les autres

Colette Soulard est infirmière à la Maison Michel-Sarrazin. Elle a pris sa retraite en mars dernier, mais elle vient donner un coup de main de temps en temps au personnel qui peine à embaucher des infirmières.

Chez les patients, il n’y a pas de modèle, chacun vit ça à sa façon, mais on a souvent, dans la période des Fêtes, des jeunes. Notre majorité, c’est des gens plus âgés, mais on a toujours un ou deux patients qui sont plus jeunes que la moyenne , précise-t-elle.

Ces rencontres sont souvent éprouvantes. C’est chargé en émotions, alors comment on gère ça? Mais on essaie d’être le plus présent pour les gens , souligne-t-elle.

Accompagner ces gens en fin de vie, c’est le projet de retraite de France Trottier, bénévole aux soins depuis 13 ans. À sa retraite, elle a décidé de redonner aux suivants.

Parce que dans ma vie intérieure, quand j’étais plus jeune, il y a eu beaucoup de décès autour de moi, et puis j’avais été supportée, je me suis dit un jour : je vais aller aider d’autres personnes , raconte-t-elle.

La vie et non la mort

Après avoir soigné un patient, elle revient nous parler. Chaque fois qu’elle croise quelqu’un à la Maison Michel-Sarrazin, elle leur fait son plus beau sourire.

Tant qu’il y a de la vie, il peut y avoir des rêves, des petits rêves, mais ça existe encore, et des beaux moments, ça existe encore , croit-elle.

La mort, ça n’a pas à nous faire peur, c’est une étape supplémentaire de la vie et si on regarde la maison ici, c’est une maison vivante. France Trottier, bénévole

Gilles Nadeau l'admet, le spectre de la mort prend un peu congé durant le temps des Fêtes. Ils se passent quelque chose en dedans. Les gens ont de la peine, mais ce n’est pas ça qui domine, ils sont contents d’avoir vécu ce moment-là, d’avoir pu le vivre, et de le vivre avec leurs proches.