Un panier de Noël pour 471 familles de la Vallée-de-l'Or

Pas moins de 570 demandes avaient été formulées aux bénévoles. Selon la présidente du Comité des Paniers de Noël de la Vallée-de-l'Or, Geneviève Larche, le choix des familles est effectué selon une grille de critères bien définie.

Des bénévoles du Comité des paniers de Noël de la Vallée-de-l'Or en action. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On regarde certains critères, comme le revenu, le coût du logement, l’électricité, explique-t-elle. On sait que le coût de la vie augmente toujours. On est capable de faire une sélection, mais malheureusement on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On sait qu’il y a des gens à qui on ne peut pas en donner, mais qui en auraient besoin. On doit prioriser les situations les plus criantes pour remettre les gens en piste.

On pensait pouvoir livrer seulement 365 paniers. On a fait toute une remontée. La présidente du Comité des Paniers de Noël de la Vallée-de-l'Or, Geneviève Larche

Perte d'un donateur

La perte d'un important commanditaire avait fait craindre le pire aux organisateurs en début de campagne. Cependant, la générosité du public et des entreprises est venue compenser cette perte, se réjouit Geneviève Larche.

On a une année exceptionnelle, lance-t-elle. On avait débuté avec une mauvaise nouvelle quand un gros donateur a dû retirer son don de 75 paniers qu'il nous faisait depuis plusieurs années. On a fait un appel à tous et les gens se sont mobilisés. On l'a vu à la Guignolée des médias, où le montant était supérieur aux années précédentes, au Déjeuner des pompiers et avec tous les dons corporatifs et toutes les initiatives d'entreprises qui ont été mises sur pied pour en arriver à combler ce manque à gagner.

Dans la bonne humeur

Une armée de bénévoles sera en action vendredi et samedi pour assurer la confection et la livraison des paniers