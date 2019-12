Marc Saumier nommé directeur des opérations hockey des Olympiques

Marc Saumier, un ancien joueur étoile des Olympiques, occupera ce poste au moins jusqu'au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) prévu en juin prochain.

Il travaillera en collaboration avec M. MacMillan et Jocelyn Cayer, le nouveau représentant de l'équipe à l’assemblée des membres de la LHJMQ.Ligue de hockey junior majeur du Québec

On laisse les choses du passé en arrière. Il faut regarder vers l'avenir , a affirmé le nouveau directeur des opérations hockey. M. Saumier a l'intention de discuter cet après-midi avec l'entraîneur-chef Éric Landry.

C'est tout un défi, on a une bonne équipe, il faut juste l'amener plus loin et c'est mon but, a ajouté le nouveau directeur des opérations hockey.

Marc Saumier a joué 131 matchs de saison régulière avec les Olympiques entre 1984 et 1988, année où l’équipe a remporté la Coupe du Président. Cette saison-là, Saumier avait été nommé le joueur le plus utile à son équipe de la LHJMQ.Ligue de hockey junior majeur du Québec

Le numéro 32 de Marc Saumier a été retiré par les Olympiques en janvier dernier. Il a aussi joué deux saisons pour les Chevaliers de Longueuil.

Les gradins lors du match des Olympiques de Gatineau le 14 décembre 2019 étaient pratiquement vides. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Norman MacMillan veut s'attaquer dès maintenant aux faibles assistances enregistrées au Centre Robert-Guertin depuis quelques semaines.

C'est sûr qui faut changer des choses, y'a pu de monde dans l’aréna. Je suis venu mercredi la semaine passée on était 300, j'étais seul dans la section 8 , affirme Norman MacMillan. Il manque quelque chose, on va travailler là-dessus. J'ai des idées, mais je vais les garder pour moi.

Pour l'instant, les huit actionnaires vont rester en place, mais ils sont ouverts aux discussions pour accueillir d'autres partenaires.

Cette annonce met un terme à une semaine mouvementée dans l'organisation des Olympiques. Mercredi, le directeur des opérations de l'équipe, Alain Sear, a démissionné en plus de se retirer en tant qu'actionnaire de l'équipe. Son départ faisait suite à plusieurs jours de bisbille au sein du groupe d'actionnaires, dont plusieurs réclamaient son départ.

Norman McMillan est président et porte-parole des Olympiques de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Norman MacMillan a pris le relais comme président et porte-parole des Olympiques après l'annonce, jeudi, du départ de Martin Lacasse. La présidence du conseil d'administration de l'équipe est maintenant assurée par François Beaudry, l'un actionnaire des Olympiques.

Les Olympiques occupent en ce moment l'avant-dernier rang au classement général de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Ils ont perdu leurs 12 derniers matchs.

L'équipe détient quatre choix au prochain repêchage de la LHJMQ en juin prochain et pourrait obtenir les deux premières sélections avec leur choix et celui du Titan d'Acadie-Bathurst qui occupe le dernier rang.

Avec les informations de Kim Valliere