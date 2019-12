Les trois moments préférés du Matin du Nord en 2019

Faire le tri à travers tous ces entretiens n'a pas été facile!

Voici tout de même quelques-unes des entrevues qui ont le plus touché les membres de l'équipe.

Martine Laberge, animatrice

À l'automne 2019, dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone, Martine Laberge a eu l'idée de jumeler des gens issus de l'immigration et des gens bien établis à Sudbury.

De purs inconnus qui, l'instant d'une partie de basketball, d'une soirée où ils ont lancé des haches, où ils ont siroté un café ou visité une galerie d'art, ont pu partager leur vécu, leurs expériences.

Toutes ces rencontres étaient riches en émotions, mais il y en a une en particulier qui restera longtemps dans la mémoire de notre animatrice: celle entre Daniel Stevens et Karl-Alain Dédé  (Nouvelle fenêtre) .

Je suis restée silencieuse pendant près d'une heure à les écouter. J'en avais la chair de poule! Je n'en revenais pas à quel point ils avaient des choses en commun.

Karl-Alain Dédé, originaire de la Côte d'Ivoire et Daniel Stevens de la Première Nation Nipissing ont accepté de participer à un exercice de jumelage dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

Daniel Aubin, journaliste culturel

Chaque matin, Daniel Aubin se fait un devoir de recenser les événements culturels et de mettre en valeur le talent des artistes de tout le Nord de l'Ontario.

Dernièrement, un musicien a particulièrement capté son attention: le guitariste Jamie Dupuis  (Nouvelle fenêtre) , qui fait équipe depuis les derniers mois avec la chanteuse Emma McDaniel.

Le talentueux guitariste est aussi reconnu pour sa très grande popularité  (Nouvelle fenêtre) sur les médias sociaux.

Pas moins de trois des reprises de chansons connues (Comfortably Numb, The Unforgiven et Have you Even Seen the Rain), dont il a enregistré un vidéo, ont été vues plus de 3 millions de fois chacune sur la plateforme YouTube!!!

Je n'en reviens pas qu'il gagne sa vie grâce à ses vidéos sur YouTube, et qu'ils choisissent de continuer de vivre à Sudbury!

Frédéric Projean, journaliste terrain

Les histoires qui touchent les enfants viennent particulièrement toucher le père de famille de notre équipe.

Celle de Lynn Sivret-Gauthier  (Nouvelle fenêtre) , dont le fils Patrick a perdu la vie dans un accident de voiture causé par un chauffeur en état d'ébriété (le meilleur ami du jeune homme de 22 ans!) l'a particulièrement touché.

C'est avec une grande générosité que Mme Sivret-Gauthier a accepté de témoigner de sa douleur et de la rage qui l'habite depuis la mort de son fils.

On a tous la peur de "partir" avant notre enfant. C'est impossible d'imaginer les sentiments qui doivent nous habiter après un tel drame. C'est vraiment une dame courageuse qui a accepté de nous rencontrer sur les lieux de l'accident de son fils.

Lynn Syvret-Gauthier et son autre fils, Miguel, souffrent énormément depuis le départ de Patrick. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Le Matin du Nord, animé par Martine Laberge, sera de retour avec l'équipe complète dès le 6 janvier à 6 h 10.