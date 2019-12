Un premier plan de gestion pour l’omble de fontaine

Il y a donc une série de mesures selon les régions pour protéger et augmenter le nombre de truites mouchetées.

Cette espèce est la plus pêchée au Québec, avec un total d'environ 16 millions de captures chaque année selon le Ministère, ce qui représente 30 % de l'effort de pêche dans la province.

Malgré cela, la biologiste pour le ministère de la Faune Stéphanie Gagné souligne que la qualité de la pêche a décliné dans les dernières années.

La moitié de la population est dans un état de surexploitation. Lorsque la surexploitation est maintenue à long terme, c’est là qu’on vient affecter nos populations et la qualité de la pêche. On vient aussi affecter notre potentiel de reproduction au niveau de nos femelles matures et c’est là que ça peut-être plus difficile de rétablir l’état des populations.

On parle de 50 % de surexploitation. Ça ne veut pas dire 50 % de population en très mauvais état, mais il importe d’agir pour arrêter le déclin, pour retrouver une qualité de pêche adéquate pour nos pêcheurs. Stéphanie Gagné, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le plan de gestion modifie le nombre de captures maximum par pêcheur. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Le ministère de la Faune prévoit différentes modalités de pêche et actions, selon les zones souligne la biologiste. C’est vraiment un plan de gestion qui couvre beaucoup d’aspects et pas uniquement la pêche sportive.

Le changement le plus perceptible, c'est la modification du nombre captures maximum qui sera modifié. Par exemple, en Gaspésie, le nombre diminuera 15 à 10 par an. D'ailleurs, la Fédération québécoise des chasseurs pêcheurs Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a voté pour cette diminution il y a quelques mois.

Exemples d’actions prévues par le Ministère Sensibiliser la clientèle aux saines pratiques de remise à l’eau

Améliorer la protection des habitats en milieu forestier et privé

Développer des outils pour mieux évaluer les conditions du milieu

Sensibiliser les pêcheurs à l’importance des déclarations de pêche dans les territoires fauniques structurés

Protéger les populations à haut rendement de pêche

Poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’ensemencement pour les zecs et réserves fauniques.

Cette semaine, le Ministère a aussi présenté des plans de gestion du cerf de Virginie, de l'ours noir, du dindon sauvage et du touladi.