Facebook veut développer son propre système d'exploitation

Facebook explore la possibilité de concevoir son propre système d'exploitation afin de ne plus dépendre de la concurrence pour mettre en œuvre ses projets technologiques, notamment celui des lunettes à réalité augmentée.

Un porte-parole a confirmé jeudi à l'Agence France-Presse (AFP) que le groupe californien travaillait sur ce sujet après que le site The Information eut révélé la nouvelle.

Nous voulons vraiment nous assurer que la prochaine génération [de systèmes d'exploitation] a de la place pour nous , a expliqué Andrew Bosworth à The Information.

Le responsable de la réalité augmentée et virtuelle du côté de Facebook faisait référence aux capacités technologiques nécessaires pour faire fonctionner des produits aussi complexes que des lunettes dites intelligentes.

Gagner en indépendance

Nous ne pensons pas pouvoir faire confiance au marché ou à nos rivaux pour nous assurer que ce soit le cas. Donc nous allons le faire nous-mêmes , a-t-il ajouté.

En créant son propre système, Facebook serait moins dépendante de Google et de son système d'exploitation dominant, Android, largement utilisé pour les téléphones portables.

À ce stade-ci, la société envisage plusieurs options, notamment l'idée de travailler avec d'autres entreprises, ou encore concevoir un système spécialement pensé pour la réalité augmentée.

Depuis plusieurs années, Facebook a entrepris de se diversifier au-delà du réseau social d'origine, avec l'acquisition d'autres plateformes (comme Instagram, rachetée en 2012) et de messageries (par exemple WhatsApp, rachetée en 2014), sans oublier l'ajout non seulement d'équipements, mais aussi de services (de paiement et de divertissement, entre autres).

Facebook mise sur la réalité virtuelle

En 2014, le groupe a aussi acquis Oculus, qui fabrique des casques de réalité virtuelle.

Ce marché n'a pas encore vraiment décollé, mais cela n'a pas découragé Facebook, qui a aussi lancé ses propres équipements l'année dernière. Ses écrans connectés Portal permettent notamment de passer des appels vidéo haut de gamme, avec des effets de réalité augmentée.

Facebook envisage de fabriquer des lunettes connectées, qui, un jour, seraient contrôlées directement par la pensée, le tout grâce à des capteurs.

D'ici une dizaine d'années, la capacité à taper [des mots sur un écran] directement depuis notre cerveau sera peut-être considérée comme normale , a expliqué l'entreprise en juillet dans un article en ligne faisant le point sur le projet, lancé il y a deux ans.

D'après The Information, Facebook travaille aussi à concevoir ses propres puces ainsi qu'un assistant vocal à base d'intelligence artificielle, comme ceux d'Apple (Siri), de Google et d'Amazon (Alexa).