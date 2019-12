Le Centre de l'énergie canadienne dans l’embarras à cause de son logo

Cette histoire de logos est une situation malheureuse selon le CECCentre de l'énergie canadienne . Et elle n’a, bien sûr, pas échappé à la communauté en ligne, grâce à l’oeil aiguisé d’Edwin Mundt, qui est un designer indépendant basé à Calgary.

C’est lui qui a repéré les grandes similitudes entre les deux logos jeudi en fin de journée, alors qu’il faisait une simple recherche d’images dans Google. Cette situation a amusé le designer, qui a travaillé bénévolement pour le Parti albertain aux dernières élections provinciales. Il a envoyé un gazouillis sur son compte Twitter après sa découverte, où il dit trouver étonnant que le CECCentre de l'énergie canadienne n’ait pas pensé à faire la même recherche que lui avant de dévoiler publiquement ce logo.

Il a tout de suite su que sa trouvaille deviendrait virale. De nombreux utilisateurs du réseau social ont réagi à la publication d’Edwin Mundt ou directement interpellé le CECCentre de l'énergie canadienne et l’entreprise américaine.

Nous avons pris connaissance de cette erreur et nous sommes actuellement en discussion avec notre agence afin de comprendre comment cela a pu se produire. Tom Olsen, directeur général du Centre de l'énergie canadienne, dans un communiqué

Une différence de couleurs

À gauche, le logo de Progress Software, entreprise basée dans le Massachusetts. À droite, le logo du Centre de l'énergie canadienne (CEC), basé en Alberta Photo : Facebook/Progress Software & Canadian Energy Centre

Le logo bleu et blanc a été créé par l’agence de marketing Lead & Anchor, basée à Calgary selon un communiqué du CECCentre de l'énergie canadienne . Dans celui-ci, il est précisé que Lead & Anchor assumera tous les coûts liés à la modification du logo. Le centre n’a pas indiqué le prix du logo initial.

La compagnie Progress Software, dont le logo est très similaire, se trouve dans l’État du Massachusetts et emploie plus de 1400 personnes, selon son dernier rapport annuel. La seule différence remarquable lorsque l’on regarde les deux logos se trouve dans la palette de couleurs : alors que le CECCentre de l'énergie canadienne a choisi du blanc et du bleu, Progress Software a, elle, opté pour du vert et du blanc.

La directrice principale des communications pour Progress Software, Kim Baker, a confirmé que son entreprise était en train d’étudier la situation, sans donner davantage de précisions.

Avec les informations de Jordan Omstead