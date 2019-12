Une portion du parc Jacques-Cartier, à Gatineau, fermée en 2020

En quittant les lieux, les Mosaïcultures internationales de Montréal (MIM) ont laissé le soin à la CCNCommission de la capitale nationale de remettre le terrain en ordre.

Ils ont laissé beaucoup de déchets et ont abîmé le sol. Nous sommes en train d’analyser le sol pour savoir dans quel état il se trouve. On est déçus parce que ce n’est pas dans le même état que lorsque [les Mosaïcultures] sont arrivées , explique le premier dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale , Tobi Nussbaum, en entrevue à Radio-Canada.

Selon lui, la situation aurait pu être évitée – et ce sont les Gatinois et les visiteurs de la région qui seront pénalisés par cette fermeture. Il espère que les usagers fréquenteront quand même la partie nord du parc et les autres installations de la CCN, Commission de la capitale nationale comme le parc de la Gatineau.

C’est triste qu’on doive fermer le parc, mais c’est clair que la santé et la sécurité des gens sont vraiment importantes. C’est une priorité. Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN

La décontamination du terrain devrait en principe commencer ce printemps. L’objectif de la CCNCommission de la capitale nationale est de rouvrir cette section du parc le plus rapidement possible. Toutefois, difficile d’entrevoir une réouverture en 2020, selon M. Nussbaum.

Actuellement, le terrain clôturé semble être abandonné. On y voit encore des débris. Selon l'entente originale entre les deux parties, ce sont les MIM Mosaïcultures internationales de Montréal qui devaient restaurer et nettoyer le parc Jacques-Cartier pour le remettre tel qu'il était à leur arrivée.

L'accès à une section du parc Jacques-Cartier sera fermé pour la majeure partie de l'année 2020. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Par ailleurs, M. Nussbaum soutient que la CCNCommission de la capitale nationale se penchera dans les prochaines années sur une vision plus large pour le parc Jacques-Cartier.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a salué l’initiative et compte bien faire entendre la voix de la Ville dans ce dossier.