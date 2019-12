Messages politiques et petites affiches seront permis dans la salle du conseil d'Ottawa

La Ville d'Ottawa a clarifié ses nouvelles règles de sécurité à l’hôtel de ville, précisant ce qui est et ce qui n'est pas autorisé à l'intérieur de la salle du conseil municipal.

Les applaudissements sans bruit [jazz hands] seront autorisés dans la salle Andrew S. Haydon, tout comme les messages politiques sur les t-shirts et les petites affiches en papier.

Les nouvelles mesures de sécurité annoncées par la Ville la semaine dernière ont suscité des critiques lorsqu'elles ont été annoncées. Certains militants, ainsi que plusieurs conseillers, ont qualifié les mesures d’entrave à la démocratie et à la liberté d'expression.

Les panneaux et les bannières, ainsi que de la nourriture et des boissons provenant de l'extérieur de la salle, seront interdits dans la salle de réunion au même titre que des armes dangereuses telles que des couteaux et des armes à feu.

Un jeune homme se tient debout en tenant une pancarte pour protester contre la présence du conseiller Rick Chiarelli lors d'une récente réunion du conseil municipal d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Les citoyens qui veulent assister aux réunions qui ont lieu dans la salle du conseil devront franchir des barrières d’accès sécurisées et se soumettre à des inspections avant d’entrer dans la salle.

Quant aux manifestations publiques, elles devraient se poursuivre comme elles l'ont toujours fait, ont déclaré cette semaine les dirigeants de la Ville d’Ottawa.

Des pratiques telles que des affiches sur du papier à lettres, des t-shirts, des foulards ou des jazz hands continueront d'être autorisées , a mentionné Anthony Di Monte, directeur général des services d'urgence et de protection de la Ville d’Ottawa.

Une barrière psychologique

Une précision qui réjouit la directrice générale de l’organisme Initiative City for All Women, Valerie Stam. Les membres de son groupe sont connus pour porter des foulards roses aux réunions du conseil.

Mme Stam craint toujours cependant que les nouvelles barrières de sécurité, qui sont installées cette semaine, poseront une barrière psychologique.

Le fait d'avoir une barrière de sécurité représente juste un obstacle de plus pour qu'ils puissent passer pour accéder au conseil municipal , a déclaré Valérie Stam, qui croit que certains pourraient avoir eu des expériences difficiles dans les aéroports et autres points de contrôle.

Mais le directeur municipal de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos affirme que les barrières de sécurité, ainsi que les procédures de verrouillage, les caméras de surveillance et les bornes précédemment installées à l'extérieur de la salle du conseil sont toutes des mesures qui sont devenues la norme pour les grandes villes.