Paniers de l’espoir : plus de 13 000 boîtes seront distribuées ce vendredi

C’est ce vendredi qu’a lieu la distribution des Paniers de l’espoir de la Fondation Rock-Guertin. Les organisateurs s’attendent à distribuer plus de 13 000 boîtes de denrées alimentaires à environ 2275 familles.

Le coup d’envoi de la 37e mouture a été donné ce matin peu après 6 h 30.

50 % de notre clientèle, ce sont des gens seuls. Il y a aussi des familles qui vont de 5 à 8 personnes , explique Sylvain Guertin, président de la Fondation Rock-Guertin au micro de l’émission Par ici l’info.

En moyenne, le prix des paniers distribués aux familles et personnes seules tourne autour de 350 $, d’après M. Guertin.

Le premier et le dernier panier de la journée vont être pareils. On a la même qualité et la même quantité de nourriture pour l’ensemble de nos paniers , précise-t-il.

Plusieurs centaines de bénévoles s’activent pour la distribution et la confection des denrées.