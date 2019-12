L'or coûtera plus cher à produire au cours des prochaines années à la mine Westwood

La mine Westwood devrait produire entre 100 000 et 125 000 onces d'or au cours des 3 à 4 prochaines années. C'est ce que révèlent les prévisions de productions publiées la semaine dernière par la société minière Iamgold.

Cette quantité s'annonce un peu moins élevée que les 129 000 onces d'or produites en 2018, mais est comparable aux prévisions de 2019.

Production d'or 2017 : 125 000

2018 : 129 000

2019 : 100 000 à 125 000

Chaque once d'or produite devrait coûter entre 1 125 $ et 1 225 $. Cela représente une légère augmentation comparativement à 2018. L’année dernière, le coût par once d'or à Westwood était de 1 073 $.

Rappelons que les évènements sismiques survenus en décembre 2018 ont poussé la direction de la mine Westwood à ne plus exploiter la zone centrale, zone très riche en minerai.

Une partie des opérations s'était donc transportée vers le côté ouest, qui est plus éloigné, ce qui explique la hausse du coût des opérations. Les teneurs de ce secteur sont également plus basses.

Recherche de méthodes plus sécuritaires

La direction de la mine affirme avoir complètement changé le plan minier de son gisement. Westwood espère toujours retourner exploiter la zone centrale, mais soutient vouloir d'abord trouver des moyens qui permettront de le faire en toute sécurité.

C'est pour cette raison que la mine avait mis sur pied le projet X. Ce projet avait pour but de réunir une équipe d'experts du monde minier qui ont fait une analyse de la géomécanique de la mine. Leurs travaux doivent déterminer quelles seront les méthodes de minage les plus appropriées qui garantiront l'exploitation de la zone centrale de façon sécuritaire.

Augmentation de la production

Au départ, la mine Westwood devait produire un peu plus de 170 000 onces d'or par an. Les problèmes de sismicité ont cependant obligé la minière à revoir ses objectifs. Les prévisions de 100 000 à 120 000 onces d'or devraient être valides pour les trois ou quatre prochaines années et par la suite, Westwood espère améliorer sa production.

Dans 4 ans, la nouvelle cible devrait être de 130 000 à 145 000 onces d'or par an, avec un coût par once oscillant entre 1 000 et 1 100 dollars.

Pour l'instant, la durée de vie de la mine devrait être de plus de 11 ans, amenant la durée des opérations jusqu'à au moins 2030, mais la mine « comporte un potentiel de prolongation », peut-on lire dans le communiqué. Une analyse plus poussée de la durée de vie de la mine doit être publiée au printemps prochain.