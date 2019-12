La capsule Starliner de Boeing en difficulté

L'amarrage de la capsule Starliner de Boeing avec la Station spatiale internation n'aura pas lieu samedi comme prévu, a indiqué la NASA vendredi, un peu plus de deux heures après le décollage de la fusée Atlas V, en vue d'une mission non habitée de huit jours, dont la suite est incertaine.

Le patron de la NASA, Jim Bridenstine, a expliqué sur Twitter qu'une anomalie s'était produite dans le système de compteur de « temps écoulé » à bord du véhicule et avait fait croire à Starliner qu'elle avait réalisé la poussée nécessaire pour se placer sur la bonne orbite.

La capsule a consommé plus de carburant que prévu pour maintenir un contrôle précis. Cela a rendu impossible le rendez-vous avec la station spatiale. Jim Bridenstine, administrateur de la NASA

Il n'a pas clairement précisé que ce rendez-vous ne pourrait pas se produire plus tard. Mais un échec serait terrible pour la réputation de Boeing, déjà englué dans la crise de son avion vedette 737 MAX, et pour la NASA, qui compte sur la société pour reprendre les vols habités depuis les États-Unis l'an prochain, avec la société SpaceX.

M. Bridenstine avait renouvelé jeudi sa confiance dans Boeing. Les gens qui développent le vaisseau spatial sont différents de ceux qui font les avions , avait-il noté.

S'il était confirmé qu'atteindre la station était désormais impossible pour la capsule Starliner, une option pourrait être de la faire sur Terre, sur l'un des cinq sites d'atterrissage prévus dans l'ouest des États-Unis, afin de la sauver et de le réutiliser pour une autre mission.

Le décollage s'est déroulé normalement, vers 6 h 40. Quinze minutes après le décollage peu avant l'aube sur la côte atlantique, Starliner s'est détachée de la fusée, une étape délicate accueillie par des applaudissements dans la salle de contrôle d'United Launch Alliance, le constructeur de la fusée Atlas V, à cap Canaveral.

Mais l'insertion orbitale était « non nominale », ont ensuite indiqué Boeing et la NASA, ce qui signifie que la capsule n'était pas sur la bonne trajectoire pour rejoindre la station spatiale.

Boeing a indiqué que la capsule était sur une « orbite stable ».

Starliner a eu une insertion non nominale. Mais nous contrôlons le vaisseau. L'équipe de navigation et de contrôle réfléchit à la prochaine manoeuvre. Boeing, sur Twitter

L'allumage nécessaire pour le rendez-vous avec la station spatiale ne s'est pas produit. Nous travaillons sur le problème , a tweeté le patron de la NASA, Jim Bridenstine.

La NASA a alors brusquement mis fin à la retransmission en direct de la mission, en promettant plus d'informations plus tard.

La capsule CST-100 Starliner de Boeing, au sommet de la fusée Atlas V, avant le décollage. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Starliner a pour seul passager, dans ce test déterminant à la fois pour la réputation de Boeing et pour la fierté nationale américaine, un mannequin baptisé Rosie en l'honneur de « Rosie la riveteuse », la jeune ouvrière au biceps gonflé symbole des femmes engagées dans l'effort de guerre. Une peluche de Snoopy a été ajoutée, non sanglée pour qu'elle puisse flotter lorsque le vaisseau arrive en apesanteur.

Le retour sur Terre était prévu le 28 décembre.

Le nouveau taxi de la NASA

La NASA considère utiliser Starliner pour ses astronautes dès l'an prochain, après neuf ans d'interruption des vols habités au départ des États-Unis.

La NASA n'a plus de moyen de transport pour ses astronautes depuis qu'elle a remisé ses navettes spatiales en 2011 après 30 ans de service. Elle dépend des fusées russes Soyouz pour les allers-retours avec la Station spatiale internationale, une dépendance dont Washington est pressé de s'émanciper, même si la coopération américano-russe dans l'espace est restée excellente au fil des années.

Sous la présidence de Barack Obama, l'agence spatiale a passé des contrats de milliards de dollars avec Boeing et SpaceX pour qu'elles développent des capsules made in USA. Après deux ans de retard, le programme aboutit enfin, et l'homologation des véhicules ne dépend plus que des derniers tests non habités.

Au début de l'année prochaine, nous lancerons des astronautes américains à bord de fusées américaines depuis le territoire américain pour la première fois depuis la fin des navettes spatiales en 2011, Jim Bridenstine, administrateur de la NASA

La capsule Starliner a été placée dans un lanceur Atlas V, vu ici peu avant le décollage de Cap Canaveral. Photo : Associated Press / Joel Kowsky

SpaceX a déjà passé l'étape que Boeing va tenter de franchir avec cette mission.

En mars, la société d'Elon Musk a envoyé sa capsule Crew Dragon vers la SSI et l'a fait revenir sur Terre sans problème, avec le mannequin Ripley à bord. Ces mannequins sont bourrés de capteurs pour vérifier que le voyage sera sûr pour les futurs équipages humains.

Cela fait huit ans et demi, beaucoup trop longtemps selon moi , a témoigné l'astronaute de Boeing Chris Ferguson, qui a commandé la dernière mission d'une navette américaine en juillet 2011 et qui sera dans Starliner pour son premier vol habité. Mais nous voici sur le point de recommencer, avec non seulement une mais deux entreprises.

Ces développements sont distincts du programme Artémis de retour sur la Lune d'ici 2024, qui se fera avec une autre capsule adaptée à des voyages plus profonds dans l'espace, Orion, construite par Lockheed Martin.

Au total, la NASA a engagé plus de 8 milliards de dollars dans les deux sociétés, qui devront assurer six voyages chacune de quatre astronautes jusqu'en 2024. Le prix de l'aller-retour sur Starliner reviendra à 90 millions par passager, selon un rapport de l'inspecteur général de la NASA, contre 55 millions à SpaceX et plus de 80 millions actuellement payés à la Russie.

Jim Bridenstine et Boeing contestent ces chiffres, qui correspondent aux sommes totales payées par la NASA à chaque société divisées par le nombre de voyages futurs. Or, SpaceX a bénéficié de milliards de dollars de contrats précédents pour développer la première version (cargo) de Dragon.