La nouvelle loi sur les services essentiels est adoptée

Le projet de loi a été adopté par deux voix de majorité (24 contre 22).

La loi vise à maintenir un nombre suffisant de préposés aux soins et d'infirmières et infirmiers en poste en cas de grève ou de lock-out. Le but est d'assurer des soins de qualité aux patients, même lors d'un conflit de travail.

En cas d’arbitrage, la loi comprend une clause obligeant les arbitres à tenir compte de la « capacité à payer » de la province avant d’accorder des augmentations salariales aux syndiqués.

Les partis libéral et vert à Fredericton, des travailleurs syndiqués et des proches de patients ont dénoncé cette notion de « capacité de payer » du gouvernement, qu’ils estiment floue et contraire aux intérêts des travailleurs.

Peu après l'adoption de la loi, des membres du Syndicat canadien de la fonction publique ont exprimé leur désarroi et leur volonté de poursuivre la lutte qu'ils ont entreprise. Les syndiqués présents en veulent particulièrement à l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick qui a appuyé le projet de loi alors qu'elle avait voté pour l'arbitrage exécutoire sans condition au printemps dernier.

Dans un communiqué publié peu après, l’Alliance des gens affirme que la santé et la sécurité des résidents des foyers de soins sont prioritaires. Le parti juge que la nouvelle loi respecte le droit constitutionnel à un juste arbitrage, et il dit souhaiter que le gouvernement et le syndicat arrivent à s’entendre.

L’ancienne loi était inconstitutionnelle

En décembre 2018, la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick a jugé que la loi était inconstitutionnelle, car elle brimait le droit à la négociation collective de ses employés.

La Cour du Banc de la Reine en est venue à la même conclusion. En juillet, la juge Tracey DeWare a suspendu l'application de la loi pour six mois et donné au gouvernement néo-brunswickois jusqu’au 2 janvier pour adopter une nouvelle loi.

Le droit de grève est inaliénable et protégé par la Constitution canadienne.

La nouvelle loi risque aussi d'être contestée parce qu'elle brime un droit fondamental à la liberté d'association , estime un professeur de droit de l'Université de Moncton, Yves Goguen.

Les travaux législatifs de 2019 à Fredericton se terminent vendredi. La prochaine session commencera en mars 2020.

Avec des renseignements de Michel Corriveau et de Jacques Poitras, de CBC