Vol de données chez Desjardins : tous les clients d’UNI sont touchés

Des renseignements personnels de tous les membres et clients actuels et anciens d’UNI Coopération financière ont été en possession de l’ex-employé de Desjardins qui a commis un vol de données, confirme l'entreprise.

Aucun mot de passe, ni de questions de sécurité, ni de numéro d’identification personnelle n’ont toutefois été touchés, assure UNI. Les cartes de crédit et de débit des membres ne sont pas compromises non plus.

Les renseignements personnels volés sont les suivants, précise-t-on : nom, prénom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, ainsi que certains renseignements au sujet d’habitudes transactionnelles et de produits détenus.

UNI dit ne n’a pas avoir détecté de variation significative de fraude depuis les faits.

Desjardins avait annoncé ce vol de données l'été dernier. L’enquête, longue et complexe, permet maintenant de conclure que tous les membres d'UNI ont été touchés, explique le chef des risques Sylvain Fortier.

C’est certain que les policiers nous partagent l’information au fur et à mesure qu’ils la détiennent. Et, pour nous, dans les derniers jours, on a eu les résultats d’une enquête interne chez Desjardins. Nous, on a fait nos propres investigations pour arriver à la conclusion que l’ensemble des données de nos membres, clients et anciens membres et clients ont été en possession de cet employé malveillant , affirme-t-il.

Il s'agit d'un peu plus de 250 000 personnes, précise-t-il.

Les cartes de crédit et de débit des membres ne sont pas compromises par le vol de données, selon UNI coopération financière. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’entreprise rappelle que ses membres et ses clients sont automatiquement protégés en cas de vol d’identité. Des experts d’UNI et de Desjardins accompagnent les victimes durant le processus de restauration de leur identité. Toute victime de vol d’identité a aussi droit à un remboursement maximal de 50 000 $ pour certains frais.

UNI recommande à ses membres de s’inscrire au service de surveillance du crédit de l’entreprise Equifax. Les membres qui utilisent la plateforme Accès D recevront un code d’activation du service de surveillance d’ici le 31 janvier. UNI invite aussi ses membres à s’y inscrire gratuitement à l’adresse suivante : www.desjardins.com/renseignements-personnels.

Si la personne a besoin de plus de renseignements ou d'accompagnement, on les invite à se présenter au point de service ou à téléphoner au point de service. L'ensemble de nos employés est prêt à accompagner nos membres , conclut Sylvain Fortier.

Par ailleurs, plus de 28 millions de Canadiens ont été touchés par des brèches de données jusqu'à présent en 2019, selon le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Avec des renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie.