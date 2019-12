Entre l'Égypte et l'Éthiopie, le barrage de la discorde

La question du mégabarrage en construction sur le Nil bleu continue d'empoisonner les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie, alors que les travaux doivent prendre fin en 2022. L'Égypte défend son droit à gérer l'approvisionnement du plus grand fleuve d'Afrique, tandis que l'Éthiopie doit combler d'importants besoins en énergie.

La construction va bon train sur le gigantesque chantier éthiopien. Le barrage, dont la construction a débuté en 2011, doit, à terme, produire plus de 6000 mégawatts d'énergie. De quoi subvenir aux besoins de l'importante population éthiopienne, qui compte 105 millions d'habitants, dans un pays où l'économie continue de se moderniser.

Chaque année, la demande en énergie du pays augmente de 30 %.

Le problème, c'est que le Nil bleu, qui trouve sa source en Éthiopie, alimente également le Soudan, où il rejoint le Nil blanc, et l'Égypte. Depuis le début des travaux, Le Caire s'inquiète de l'impact d'une possible baisse de débit du fleuve sur son secteur agricole, qui dépend des eaux du fleuve à 80 %.

Car si ce qu'on surnomme le barrage de la discorde provoque une baisse d'à peine 2 % du niveau de l'eau, en Égypte, un million de personnes seront touchées , affirme Randa Aboul-Hosn, représentante résidente adjointe pour l'Égypte au sein du Programme des Nations unies pour le développement. Ce sont les plus pauvres, les fermiers, qui écoperont , ajoute-t-elle.

Avec le réchauffement climatique et les vagues de chaleur, notre agriculture a besoin de plus d'eau , renchérit Osman El-Sheikh, chef de projet pour la sécurité alimentaire et de l'eau, en Égypte.

Le mois dernier, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, écrivait sur Twitter que l'Égypte est déterminée à défendre son droit à l'eau . Une prise de position qui n'est pas nouvelle de la part du gouvernement égyptien : en 2013, déjà, le président d'alors, Mohamed Morsi, affirmait que toutes les options sont ouvertes pour traiter ce sujet .

Pas question de déclarer la guerre, affirmait le chef d'État, mais le message était clair. Et même cette promesse de paix était floue; une réunion de haut vol, où des dirigeants égyptiens avaient clairement évoqué une intervention militaire dans cette affaire, ou encore un coup de pouce destiné à déstabiliser l'Éthiopie, avait été diffusée en direct à la télévision égyptienne, provoquant une commotion dans la région.

L'industrie agricole égyptienne dépend très largement du Nil pour subsister. Photo : Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Efforts internationaux

Six ans plus tard, les tensions sont toujours bien présentes; à un point tel qu'un processus de médiation internationale, sous l'égide des États-Unis, est en cours. Assis autour d'une même table, les représentants éthiopien, soudanais et égyptien disent tous vouloir discuter de bonne foi.

Loin des caméras, toutefois, l'ambiance est exécrable, et l'entente de principe signée en 2015 par les trois pays, qui garantissait un partage équitable des eaux, ne semble pas avoir beaucoup de valeur.

Y aura-t-il un risque de dérapage dans cette région du monde? Si les pays veulent aller en guerre à cause de l'eau, ce serait insensé , juge Yacob Arsano, professeur au département de science politique et de relations internationales à l'Université d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Selon cet homme qui fait partie de l'équipe de négociateurs éthiopiens, il y a mille et une façons de négocier une entente qui serait bénéfique pour tous .

Le projet de barrage a par ailleurs perdu son directeur. En juillet 2018, celui-ci a été retrouvé mort, dans sa camionnette, avec une balle dans la tête. La police avait conclu à un suicide.

Une fois les travaux complétés, il faudra procéder au remplissage du réservoir. L'Égypte espère que celui-ci s'effectuera le plus lentement possible, afin de ne pas perturber le débit du Nil plus que nécessaire. De son côté, le gouvernement éthiopien souhaite produire de l'électricité le plus rapidement possible.

Pendant ce temps, les négociations se poursuivent. Les trois pays ont jusqu'au 15 janvier pour tenter de sortir de l'impasse et peut-être éviter une guerre sanglante.

D'après un reportage d'Azeb Wolde-Giorghis