Menaces et guerre de territoire dans l'industrie des dépanneuses

L'Association des professionnels du dépannage de l'Ontario demande au gouvernement de mettre en place des permis provinciaux et un ensemble de réglementations dans l'industrie qui est en proie à la violence et au chaos.

Le président de l'Association provinciale de remorquage de l'Ontario (PTAO), Mark Graves, a déclaré que des pommes pourries profitent de l'industrie en raison d'un manque de réglementation qui permet à presque n'importe qui d'utiliser une dépanneuse.

Nous avons eu des meurtres, des véhicules brûlés. Mark Graves, président de l'Association provinciale de remorquage de l'Ontario (PTAO)

L'association représente environ 150 entreprises de remorquage dans la province, mais selon Mark Graves il n'y a aucun moyen concret de savoir combien il y en a réellement en Ontario.

Il estime que le marché devient saturé, ce qui oblige certains conducteurs à se battre pour les affaires et à créer des guerres de territoire dans l'industrie.

« Les problèmes s’aggravent »

CBC a parlé avec un chauffeur de camion de remorquage de longue date qui affirme avoir été agressé et menacé à la fois sur son lieu de travail et en dehors. CBC a accepté de ne pas utiliser le nom de famille de Gord ou le nom de son entreprise pour des raisons de sécurité.

J'ai peur, a-t-il déclaré. Au fil des ans, la situation empire. Les problèmes s'aggravent.

La compagnie de Gord ordonne aux conducteurs de ne pas se rendre sur les lieux des accidents sur les routes provinciales parce que c'était devenu hors de contrôle puisque les règles ont changé, permettant au premier camion sur les lieux d'un accident de conclure l’affaire.

D'autres conducteurs — connus sous le nom de « chasseurs d'accidents » — écoutent les radios et regardent les réseaux sociaux et les applications dédiées à la circulation, puis se précipitent pour être les premiers sur les lieux.

Vous aurez cinq ou six camions qui se présenteront, puis certains de ces gars se disputeront pour savoir qui obtiendra [le contrat], a déclaré Gord.

Vous aurez des conducteurs qui se battent, se disputent et se donnent des coups de poing Gord

L'association provinciale de dépanneuse demande au gouvernement de créer des règles plus strictes pour l'industrie. Photo : CBC / Angelina King

Guerres de territoire

Trois camions de remorquage ont été incendiés mardi matin à Hamilton et le propriétaire de l'un d'eux, Zachary Bobola, a déclaré à CBC qu'il pensait qu'il était visé à cause d'une dispute de territoire en cours.

La compétition avec les dépanneuses est assez féroce ici. Zachary Bobola

Le premier camion qu'il a acheté pour diriger son entreprise de remorquage est maintenant irréparable et il craint que le reste de ses véhicules soit également incendié. Vous éliminez un camion de la route, c'est un camion de moins qui fait de l'argent , a-t-il déclaré.

La semaine dernière, un chauffeur de dépanneuse a été la cible de coups de feu dans un parc de stationnement GO de banlieue, près de Richmond Hill. La police a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque ciblée et cherche toujours un suspect après au moins trois coups de feu. Le chauffeur n'a pas été touché.

Crime organisé

En juin, la police de Toronto a annoncé l'arrestation de 73 personnes, dont des chauffeurs de dépanneuses, dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé.

Le chef adjoint de la police James Reymer a déclaré que des dépanneuses avaient percuté le devant d'un magasin de bijouterie et que des coups de feu avaient été tirés.

Il a ajouté que des policiers avaient saisi des armes à feu auprès d'opérateurs de dépanneuses qui étaient prêts à tirer sur d'autres conducteurs sur le territoire.

Gord a déclaré que la violence récente a contraint certains à quitter l'industrie. Ils ont dit que ça n'en valait pas la peine. Ils ont des familles, de jeunes enfants.

Cri d'alarme

Afin de pousser le gouvernement provincial à créer un ensemble de normes de l'industrie pour les opérateurs de dépanneuses, Mark Graves a créé une présentation intitulée Gangs, armes à feu et dépanneuses .

Il n'y a pas de règles ou de règlements de travail pour se rendre sur les lieux d'un accident et remorquer un véhicule , a-t-il déclaré. Il y a beaucoup de véhicules mal équipés pour faire le travail qui servent les gens sur les routes.

M. Graves veut voir des réglementations provinciales de délivrance de permis, d'équipement et de formation et éventuellement des vérifications des antécédents criminels.

L'industrie réclame désespérément des règles plus strictes. Mark Graves, président de l'Association provinciale de remorquage de l'Ontario (PTAO)

Combien de fois une industrie recherche-t-elle des formalités administratives et une intervention du gouvernement? La majorité des gens veulent respecter les règles, mais il n'y a vraiment pas de règles , déplore-t-il.

Des 444 municipalités de l'Ontario, seulement 17 ont des règlements administratifs et des règlements concernant les dépanneuses, selon l'Association canadienne des automobilistes (CAA).

La CAA a déclaré qu'elle travaille avec des groupes tels que PTAO et le Bureau d'assurance du Canada (BAC) pour faire pression sur le gouvernement.

Il n'existe actuellement aucune loi sur le remorquage au niveau provincial. Les tarifs et les normes de remorquage ne sont généralement pas réglementés en Ontario, et là où il y a une réglementation, c'est généralement dans les grands centres urbains , a déclaré dans un communiqué Ray Chan, directeur des relations gouvernementales à la CAA du Centre-Sud de l'Ontario, ajoutant que ces règles ne sont pas toujours suivies.

La province n'envisage pas de délivrer de permis aux dépanneurs

Dans un communiqué, le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a déclaré qu'il n'envisageait pas de délivrer un permis provincial aux conducteurs de dépanneuses, mais a annoncé qu'il réexaminerait la loi sur la protection des consommateurs l'année prochaine — le premier examen complet en près de 15 ans.

Dans le cadre de cet examen, le ministère consultera le public, les entreprises et d'autres intervenants et pourrait envisager des changements potentiels aux exigences des services de remorquage et d'entreposage; cependant, la délivrance de permis aux entreprises ou aux particuliers n'est pas visée par la loi , peut-on lire dans la déclaration.

Joey Gagne, le président d'Abrams Towing, a déclaré que quelques « pommes pourries » dans l'entreprise donnaient une mauvaise réputation à l'industrie des dépanneurs. Photo : CBC / Angelina King

De son côté, le président d'Abrams Towing à Toronto a déclaré qu'au lieu de délivrer un permis provincial, il aimerait que toutes les parties impliquées créent un plan d'action relatif aux accidents que la police ferait appliquer.

[Donc] nous savons qui va faire le travail, nous savons quel sera le prix et personne ne sera soumis aux caprices d'une personne qui arrive de nulle part et qui va potentiellement en profiter , a déclaré Joey Gagne.

Gord veut que les consommateurs sachent qu'ils n'ont pas à utiliser la première dépanneuse qui arrive sur les lieux d'un accident.

Si vous pouvez mettre votre voiture sur l'accotement, ce serait la meilleure chose à faire, et appelez votre compagnie d'assurance et laissez-la vous recommander une compagnie de remorquage pour vous et un endroit où aller, a-t-il conseillé.

Avec les informations d'Angelina King, CBC