Vers une renaissance de la Davie

Un voile de fumée flotte à l’intérieur d’un immense bâtiment.

Si on ferme les yeux, la forte odeur de soudure pourrait donner l’impression que le chantier fonctionne à plein régime.

Mais en réalité, seule une poignée de travailleurs s’y trouvent. Parmi eux, Réjean Noël.

À 65 ans, il est l’un des rares sur le chantier à avoir vécu les grandes années .

Le soudeur fait référence au dernier gros morceau auquel a pu goûter le chantier. C’était au début des années 90, avec la construction de trois frégates de la marine canadienne commandées par Ottawa.

On était 2600 sur le chantier, 3200 avec le personnel de bureau. Depuis, on n’a pas revu ça.

Le soudeur Réjean Noël travaille au chantier naval Davie depuis 1973 Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Ces jours-ci, ils sont environ 500 travailleurs à convertir deux brise-glaces européens usagés qui seront livrés à la Garde côtière canadienne.

C’est certainement mieux que rien, mieux que les longues années de vaches maigres difficiles que Réjean Noël n’est pas sur le point d’oublier.

Il y a eu des suicides et des séparations. Ça n’a pas été tout le temps facile. Depuis 1973, j’ai vécu des hauts et des bas. J’ai été chanceux, d’autres pas.

Mais les yeux de Réjean Noël s’illuminent lorsqu’il pense au potentiel que pourraient offrir les prochaines années.

Le carnet de commandes de 2023 à 2039

Six brise-glaces devront être construits. Si cette information était déjà connue, Radio-Canada a pu consulter un document interne du gouvernement qui présente un échéancier.

On peut y lire que le début des travaux de construction est prévu pour 2023. La livraison des premiers brise-glaces devrait avoir lieu dès 2027 et se terminerait en 2039.

Si une entente-cadre doit encore sceller le tout, une source gouvernementale proche du dossier affirme que la volonté politique est au rendez-vous.

Tout devrait être attaché d’ici la fin 2020, c’est dans l’intérêt de tous , précise cette source.

Une cale sèche du chantier naval Davie Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Éviter la houle

Vouloir procéder rondement détonne avec le rythme auquel Ottawa a habitué les Canadiens avec ses grands projets d’approvisionnements.

Le contexte politique dans lequel navigue le gouvernement Trudeau y est peut-être pour quelque chose et joue à l’avantage du chantier québécois.

Sans le signal que le gouvernement vient de donner, le Bloc québécois, dont la voix porte davantage depuis octobre, n’aurait sûrement pas hésité à talonner les libéraux en chambre.

Un travailleur marche dans un des bâtiments du chantier naval Davie Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Au Québec, éditorialistes, députés de l’opposition, partisans du chantier de Lévis et lobbyistes se plaignent depuis des années que le chantier a été tenu à l’écart de la stratégie navale mise en place par Stephen Harper en 2011. Ils n’ont cessé de crier à l’injustice.

À ces pressions s’ajoute un nouvel élément dans l’équation politique : Jean-Yves Duclos est maintenant président du Conseil du trésor. C’est lui qui doit dire oui ou non aux dépenses de construction navale. Imaginez un instant dans quelle situation serait placé le seul ministre de la région de Québec si Davie ne reçoit pas sa part de nouveaux contrats.

Bref, un gouvernement minoritaire a tout intérêt à régler ce dossier le plus rapidement possible. Une signature de contrat entre Ottawa et Davie d’ici la fin de 2020 arrangerait bien les choses dans l’éventualité, qui sait, d’une campagne électorale hâtive.

Un travailleur de la Davie coupe une pièce en acier Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Les besoins en mer...

Au-delà des considérations politiques régionales, il devenait de plus en plus difficile de justifier l’absence d’un troisième chantier.

Les dérapages et le manque de capacité au chantier Seaspan de Vancouver, tout comme les retards chez Irving, à Halifax, ont fragilisé la stratégie fédérale et sa crédibilité.

Sans ce rebrassage, le gouvernement courait le risque de s’enliser. La marine et la Garde côtière étirent la durée de vie de leur flotte, mais ont de moins en moins les moyens d’attendre la livraison de navires dont les premières commandes remontent déjà à 2012.

Une des grues du chantier naval Davie Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Le chantier de la Davie doit maintenant passer par les prochaines étapes qui mèneront, en principe, à la signature d’une entente finale avec Ottawa.

Ce recadrage fédéral pourrait donner à ce chantier l’avantage de partir sur une base solide.

À 65 ans, Réjean Noël est maintenant convaincu que le meilleur est à venir.

Il est même prêt à repousser sa retraite jusqu’à 2023 pour pouvoir souder les plaques d’acier du premier des six brise-glaces.

Je suis moins souple qu’avant, mais c’est encore pas si pire.

Toutefois, il semble envisager l’avenir avec un petit pincement au cœur.