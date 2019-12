Saint-Ambroise ne paiera pas la défense du maire

C'est ce qu'a indiqué à Radio-Canada le conseiller municipal Jérôme Lavoie lors d'un entretien téléphonique.

Une résolution a été présentée au conseil municipal, jeudi, demandant que la Municipalité paie pour la défense du maire, impliqué dans un différend avec un autre conseiller municipal, Nicholas Tremblay.

Ils se sont retirés pendant ces discussions-là et pendant le vote. C’est pour ça qu’il y a eu un vote à trois contre deux. Jérôme Lavoie, conseiller municipal

Lundi , le conseiller Nicholas Tremblay avait obtenu que ses frais de défense soient payés par sa municipalité. C'est que le maire Deny Tremblay s'est adressé à la Cour supérieure pour rendre le conseiller Tremblay inhabile à siéger durant cinq ans, l'accusant de conflit d'intérêts. Nicholas Tremblay a répliqué par une mise en demeure sommant le maire de s'excuser et de le dédommager pour atteinte à sa réputation d'un montant de 10 000 $.

Jérôme Lavoie a raconté avoir consulté pour se faire une tête sur la décision à prendre, à savoir pourquoi payer pour le conseiller et non pour le maire. Si c’est le citoyen, parce que c’est comme citoyen qu’il [Deny Tremblay] a adressé sa plainte, la Municipalité n'a pas à défendre un citoyen. Si M. Deny Tremblay avait adressé sa plainte comme maire, bien là on avait une chicane où la Municipalité aurait payé les avocats des deux côtés. C’est aussi ridicule que ça , a-t-il expliqué.

Le conseiller ambroisien a ajouté que si jamais une instance supérieure jugeait que la Municipalité devrait payer, c'est ce qui serait fait.

Le conflit origine autour d'une histoire de pelle mécanique. Le conseiller Nicholas Tremblay a loué son équipement à un entrepreneur qui l'a par la suite utilisé pour réaliser un contrat octroyé par Saint-Ambroise. Depuis le début, le conseiller a plaidé qu'il ne savait pas que c'est ce que ferait l'entrepreneur. Visiblement, le maire n'a pas acheté cette explication.