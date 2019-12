Dans une entrevue de fin d’année accordée à Radio-Canada, Tobi Nussbaum a soutenu que la CCNCommission de la capitale nationale n’a aucun échéancier pour le développement du secteur des plaines réservé à un potentiel aréna de la Ligue nationale de hockey. Il a ajouté qu’il ne s’est pas entretenu une seule fois avec le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk.

La société de la Couronne et le consortium RendezVous LeBreton — dont M. Melnyk était membre — avaient signé une première entente de principe pour le réaménagement du secteur en janvier 2018.

Les deux parties s'étaient alors entendues sur certains grands principes de ce projet d'environ 4 milliards de dollars. La construction d’un amphithéâtre moderne et de logements était au cœur de ce projet.

Or, après des mois d’attente et de négociations, la CCNCommission de la capitale nationale a annoncé en décembre 2018 qu’elle mettait un terme à son entente avec le groupe de M. Melnyk.

Le dossier s’est finalement terminé en février 2019. Le propriétaire des Sénateurs a alors signifié son intention d’installer son équipe au centre-ville, sans préciser l’endroit exact.

Le président de la CCN, Tobi Nussbaum affirme qu'il n'y a aucun échéancier pour le développement du secteur des plaines réservé à un potentiel aréna de la Ligue nationale de hockey. Photo : Radio-Canada

Personne ne nous a approchés, mais on peut attendre. Si dans les prochaines années, il y a un groupe ou quelqu’un qui veut bâtir un aréna sur les plaines LeBreton, on a l’occasion et l’espace pour le faire , a affirmé M. Nussbaum.

Nous, on a de l’espace. On a communiqué [publiquement] le fait que nous sommes ouverts. Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN Commission de la capitale nationale

Récemment, la CCNCommission de la capitale nationale a dévoilé que la majorité des gens consultés dans le cadre d’une consultation publique sur l’avenir des plaines LeBreton souhaitaient qu’un amphithéâtre y soit construit.

Tout en admettant que le projet des plaines LeBreton représente le plus imposant dossier sur son bureau depuis qu’il est entré en poste, M. Nussbaum prône la patience pour le développement de ce terrain de 50 acres.

La Commission de la capitale nationale a révélé, en novembre, une nouvelle ébauche du plan directeur pour le développement des plaines LeBreton. Photo : Commission de la capitale nationale

Un nouveau plan directeur pour les plaines

M. Nussbaum a rappelé que le plan directeur présenté à la population cet automne, et qui doit être adopté par le conseil d’administration de la société de la Couronne, permettrait le début de travaux de construction dès 2021.

On veut avoir une destination intéressante, dynamique, une destination capitale. On veut créer un quartier mixte avec des logements divers, des galeries, des cafés. On veut des espaces ouverts, verts et avec des parcs , a-t-il expliqué, rappelant que le développement du projet se fait sur un horizon de 30 ans.

S’il n’y a pas d’aréna à cet endroit, on peut créer un endroit à usage mixte de logements, de bureaux ou d’espaces commerciaux. Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN Commission de la capitale nationale

Selon M. Nussbaum, la CCNCommission de la capitale nationale a réussi un tour de force en présentant ce plan directeur dans des délais aussi courts, en novembre. Ça fait moins de 10 mois qu’on a commencé et, maintenant, nous sommes à une étape où nous avons déjà eu deux consultations publiques, on a l’ébauche d’un plan directeur et on espère avoir l’approbation de notre conseil d’administration en janvier , a-t-il fait valoir.

Alors, pour un plan comme ça, ça s’est fait très très vite et ça s’est fait avec beaucoup de consultation, avec des milliers de réponses, des centaines de réunion et de feedback. C’est vraiment un plan qui va être approprié , a-t-il ajouté.

Le nouveau plan directeur prévoit un réaménagement des berges de la rivière des Outaouais près des plaines LeBreton. Photo : Commission de la capitale nationale

Le transport à l’honneur en 2020

Les maires et députés d’Ottawa et de Gatineau auront les yeux rivés sur la CCNCommission de la capitale nationale dans les prochains mois. La société d'État doit présenter des études sur la viabilité d’un sixième pont reliant la capitale nationale et sa banlieue québécoise, et sur toute l’intégration des modes de transports dans la région.

Un appel d’offres doit d’ailleurs être lancé pour la réalisation de la seconde étude, laquelle est d’une grande importance pour le maire de Gatineau.

Cette étude-là, ce n’est pas de la science-fiction, ça va prendre environ un an. C’est après ça qu’on va prendre des décisions. Pas des décisions de nous tous seuls, la CCNCommission de la capitale nationale toute seule : des décisions comme région. Qu’est-ce qu’on fait, quelle est notre priorité? Et on avance à quel rythme a-t-il illustré.

La question du transport est un enjeu important selon le maire Maxime Pedneaud-Jobin (archives). Photo : Radio-Canada

En entrevue, Tobi Nussbaum a soutenu que l’avenir du déplacement sera sans doute axé sur une combinaison d’infrastructures, mais aussi sur des moyens d’encourager les gens à utiliser davantage le transport en commun et le vélo, notamment.

C’est clair qu’il faut encourager les gens de changer un peu les façons de voyager dans la région, mais les infrastructures font parties de cette étude. Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN Commission de la capitale nationale

Au sujet d’un sixième lien dans la région, M. Nussbaum a affirmé qu’il serait « idéal » d’avoir un pont pour la circulation lourde, les cyclistes, les piétons et le transport en commun.