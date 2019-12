Colisée de Trois-Rivières : le Canadien de Montréal remet les pendules à l'heure

La vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien de Montréal, France Margaret Bélanger, contredit totalement les prétentions de l'homme d'affaires Dean MacDonald qui soutient avoir une entente avec le Tricolore pour l'implantation d'une équipe de la ECHL à Trois-Rivières.

L'homme d'affaires de Terre-Neuve avait laissé entendre que la nouvelle équipe serait une sorte de club-école pour le Canadien de Montréal.

La semaine dernière, Dean MacDonald avait fait parvenir une lettre aux conseillers municipaux de Trois-Rivières pour les informer que le maire Jean Lamarche avait rejeté sa proposition d’affaires, alléguant que la Ville de Trois-Rivières avait choisi d’aller dans une autre direction. Ce dossier était accompagné d’une lettre signée par le Canadien de Montréal qui semblait soutenir le projet de M. MacDonald.

On n’a pas vraiment de lien avec Dean Macdonald. Moi je n’ai pas vu le dossier de candidature et je ne suis pas mêlé à ça et je serais fort surprise que quelqu'un soit mêlé à ça. Il y a eu la fameuse lettre qui a été envoyée aux conseillers, mais notre implication s'arrête là , affirme France Margaret Bélanger.

Nous sommes un observateur du dossier et non une partie active. France Margaret Bélanger, chef des affaires commerciales pour le Canadien de Montréal

Interrogée au micro de 360 PM, Mme Bélanger confirme toutefois que son organisation suit de près, et avec intérêt, ce qui se passe à Trois-Rivières avec l'achèvement du nouveau Colisée.