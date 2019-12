Le Conseil consultatif des affaires francophones doit passer à l'action, dit la SFM

Dans une entrevue de fin d'année avec Radio-Canada, la ministre Rochelle Squires affirme qu’elle cherche à améliorer les consultations avec les francophones. Elle veut notamment apporter des changements au Conseil consultatif des affaires francophones.

Cet engagement est bien accueilli par Daniel Boucher, le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM). Pour lui, il est temps que ce conseil commence à faire bouger les choses pour les services en français.

Il faut s'assurer que c'est pas juste des nuages, mais du concret , lance-t-il.

Il indique que ce comité était encore dans une période d’apprentissage au cours des trois dernières années. « Disons qu’on n’a pas eu un bilan parfait, loin de là. Je pense qu’il y a encore énormément de travail à faire au niveau de la communication et au niveau du rôle de chacun que ce soit les attentes de la ministre ou le rôle du comité consultatif », dit-il.

Ces choses-là se travaillent au fur et à mesure qu’on avance. On comprend les enjeux et la complexité d’avoir ce genre de comité là et maintenant il s’agit de trouver des solutions , fait-il valoir.

Il note que la communication avec la province s'améliore progressivement sur ces dossiers francophones.

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, Daniel Boucher Photo : Radio-Canada

Améliorer la consultation

La ministre a reconnu en entrevue avec Radio-Canada que la communauté francophone a été prise de cours dans le dossier des compressions au Bureau de l'éducation française (BEF).

Celles-ci ont poussé certains membres de la communauté à remettre en question le rôle du conseil consultatif des affaires francophones.

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage, revient sur la suppression du poste de sous-ministre adjoint francophone au BEF. Il est heureux de voir deux ans plus tard la ministre Squires admettre le manque de communication dans ce dossier.

C'est intéressant qu'elle reconnaisse que ça a pris non seulement nous, à la Division scolaire franco-manitobaine, mais tous les membres de la communauté par surprise , dit-il.

Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine Photo : Radio-Canada

Ouverture vers Winnipeg

Rochelle Squires est également ministre des Relations avec les municipalités. Elle a indiqué qu’elle envisage une meilleure collaboration entre la province et les autorités municipales, en particulier avec la Ville de Winnipeg.

Elle dit souhaiter abolir les silos qui existent entre ces ordres de gouvernement en matière de services en français.

Bonne nouvelle selon Matthieu Allard, le conseiller municipal de Saint-Boniface. J’étais heureux de l’entendre. La Ville de Winnipeg est toujours prête à collaborer avec la province du Manitoba pour assurer l'excellente livraison de services, en particulier les services en français , affirme-t-il.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny